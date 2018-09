Chez moi la moitié des salariés palpent 650 euros

Selon les derniers chiffres du gouvernement publiés par l’Agence d’administration fiscale de l’Etat (AEAT) sur le bénéfice d’Almeria, 48,9% des travailleurs, salariés ou indépendants, moins de charges que le salaire minimum. Compte tenu de ces chiffres, la dernière fermeture sont de 2014, cela signifie que les travailleurs de la moitié (presque) survivent sur des revenus inférieurs aux 645.30 euros par mois.

Compte tenu des chiffres de l’AEAT, 82,020 travailleurs occupe la moitié du salaire minimum (maximum 322.65 euros par mois). Et 50.480 frais entre ces peu plus de 320 euros et 645,30 du salaire minimum. Au total, 132 500 travailleurs qui n’atteignent pas 650 euros par mois contre 270 807 qui occupent un emploi leur permettant de survivre. Face à cette réalité, la plus abondante, il y en a une autre très isolée, les 421 Almeriens qui facturent plus de 6.453 euros par mois.

Il est rappelé que la situation des revenus salariaux est l’un des chevaux de bataille des syndicats dans la province d’Almeria, qui ont été mise en garde au cours des dernières années de la dévaluation du revenu des travailleurs qui SORTIR du chômage ou qui sont restés sur votre lieu de travail. Les données corroborent cette réalité. En 2007, le salaire moyen d’un almeriense était 13720 euros par an (environ 980 euros par mois) selon AEAT, par rapport à 13.160 euros par an (940 euros par mois) facturés travailleurs aujourd’hui dans la province d’Almeria. Autrement dit, au cours des sept dernières années, les salaires Almerienses ont chuté de 4,08% malgré la hausse de l’IPC, ce qui provoque une réduction du pouvoir des citoyens -at sur la marge d’achat augmente à mesure que la TVA- Almeria ne peut même pas se consoler du fait que la tendance générale est similaire à celle que connaît le reste du pays dans ce domaine. Alors que les salaires Almería sont tombés dans le reste du pays dans lequel ils ont augmenté de près de 400 euros, 18,087 euros par an il y a sept ans à 18420 aujourd’hui. Contre la baisse de 4,08% à Almeria, la croissance moyenne de 1,80% dans le reste du pays.

https://www.ideal.es/almeria/201606/01/mitad-trabajadores-almeria-cobra-20160531223750.html