Des grands écrivains et la conspiration de Nicolas Bonnal (par un lecteur critique anonyme assidu)

Des grands écrivains et la conspiration de Nicolas Bonnal (par un lecteur anonyme assidu)

D’ abord « Les grands auteurs et la conspiration » est un panégyrique à la gloire des grands écrivains. Et une incitation à leur lecture.

Ensuite, ce livre est une invitation à les étudier « un peu mieux qu’à l’école et dans les universités. »

Suivant son intuition, Nicolas flaire le simple comme les animaux sauvages l’eau du fleuve. Et à la Auguste Dupin, son enquête est menée tambour du début à la fin.

Très vite, nous sommes avertis. Ce monde bien cadré, bien rationalisé, bien propre, n’est pas du meilleur tonneau. Cest Wildesque !

« The world is a stage, but the play is badly cast » clamait Oscar Wilde dans Lord Arthur Saville’ s Crime. Comme pour les belles dames fardées au noir animal – demandez à Mike Rowe et à son émission Dirty jobs, la composition – ça sent le cadavre en permanence. Gouvernants assassins versus naïfs gouvernés.

Nous étions prévenus. Eh oui, nos régimes politiques sont dirigés par des foutriquets, des paltoquets, des cocangeurs, des freluquets. Et de la pire engeance. Des oligarques ploutocrates humanitaires. Humanitaires, la pire insulte ! L’alibi humanitaire dont le conspirationniste Marx a habilement expliqué le pourquoi du comment. Ca n’a pas échappé à Nicolas qui rappelle souvent que le public ne s’ intéressant qu’ aux marionnettes, pas aux marionnettistes gobe, avale. Le confort bourgeois passe avant tout. La nature s’accomodera des restes. Massacre à la tronçonneuse, dixit Peter Jackson, le frère de Mickael. Ecoutons saintement Rockin’ Squat détruire la cause des conspirationnistes : https://www.youtube.com/watch? v=-zDKN7eP1E0

Nietzsche parlait de la solitude azuréenne de son Zarathoustra. «Les Grands écrivains et la conspiration », c’est du même éther. La conspiration remonte à César. Fêtons les Ides de Mars avant-veille de la Saint Patrick en souvenir des millions de Gaulois liquidés par cette égérie des démocraties modernes para-militaires. « A-t-on l’idée d’avoir un amant du nom de Brutus » ! Enfin « César était le mari de toutes les femmes et la femme de tous les maris. » nous dit l’historien romain Suétone. La conspiration, c’est vendeur. Propulsé par les marchands et les tyrans. Souvent du bon côté du manche. Ou de la crosse.

Nicolas s’en prend à la conspiration dans ce qu’elle a de plus ringard. Son mercantilisme. » L’odeur de magasin » de Joseph de Maistre. La conspiration n’est qu’un des étages de la fusée. A l’ exception de celles de Tintin et de… Lucien de Samosate, nos fusées ne vont pas bien haut. Ceinture de radiations de Van Allen et thermosphère oblige. L’important n’est pas l’ histoire mais la façon dont on le raconte. De « la France défigurée » à la déchetterie planétaire. Océanique poubelle ! Le personnage du XXIéme siécle : le chienlit ! Chienlit touriste… Chienlit sportif. Chienlit culturel. Chienlit gourmet. Chienlit journaliste. Ecoutons religieusement Rockin’ Squat faire l’apologie des conspirationnistes : https://www.youtube.com/watch? v=f1sL2H2J7cs

2 000 ans d’histoire enfin expliqués au nuls en un peu plus de 200 pages tout sauf lyophilisées. Ca dope. Ca inquiète et ça rassure. Les « non-dupes errent » comme disait Jacques Lacan. Et ce monde de fous furieux ne vénère que les névropathes et les paranoïaques. La lettre volée d’Edgar Poe est introuvable parce qu’ elle est visible par tous. La cachette introuvable ? Mais voilà, Dupin la trouve. Il en est ainsi du fil d’Ariane de la conspiration. Pas besoin de le cacher. Il est dans l’ordre même des événements. Il est élégamment et subtilement ramené à sa légitime et petite place. Grand et très large travail analytique où une kyrielle d’auteurs tous plus intéressants les uns que les autres sont minutieusement décryptés.

Mais le premier rôle de cet opéra bouffe est pour la bêtise. Dieu et Molière savent que la bourgeoisie règne sans partage sur le royaume de la bêtise. Le malade imaginaire et les onze vaccins obligatoires du neuneu Président Médecin malgré lui ! Jacques Brel dressera également un sympathique portrait : »les bourgeois, c’est comme les cochons…. ». Français, nous en tenons une couche. Ca n’a pas échappé à Baudelaire « Le Français est un animal de basse-cour si bien domestiqué qu’il n’ose franchir aucune palissade. Voir ses goûts en art et en littérature. » Et en politique, va savoir, Charles !

Une fois de plus, les clés de l’énigme sont à chercher du côté « de l’absurde s installant dans l’ intelligence et la gouvernant avec une implacable logique. » Toujours Charles parlant de son pôte Edgar ! Elle est là l’énigme. Et Nicolas, en aventurier chevronné s’y est colleté. Et l’a déchiffrée. La lettre volée, toujours.

« Les grands écrivains et la conspiration », c’est une des derniéres tentatives pour échapper au pire. Regardons apocalytiquement les images Chateaubrianesques – d’ outre tombe – de Zen Gardner : http://www.dailymotion.com/vid eo/xoyvb2_le-deces-de-la-grand e-nation-americaine_news

Marx nous dressera un portrait non conspirationniste de l’immigration comme légion étrangère du capital pour mieux asservir les travailleurs – Capital VII, ch 25 – et Friedrich Engels dans ses Contributions à l’ origine du christianisme primitif – oui oui, c’ est Engels ! – remarquera les inévitables analogies entre le Christianisme primitif et les mouvements insurrectionnels populaires. « L’histoire du Christianisme primitif offre des points de contact remarquables avec le mouvement ouvrier moderne. » Sic ! C’ est la première phrase ! Restons dans le même moule. On lira cette hallucinante phrase de Marx avec une délectation conspirationniste impossible à masquer : « Nos bergers à notre tête, nous ne nous sommes trouvés qu’une seule fois en compagnie de la liberté, le jour de son enterrement. » Les éclairés des lumières dézingués. A la Clint Eastwood par le grand Karl. Visiblement le siècle des lumières n’a toujours pas trouvé le contacteur. Et Diogène et sa lampe ne sont plus là pour les aider à trouver.

Il ne nous reste que la musique de Chilly Gonzales et son groupe la Gonspiration pour lâcher les lumières et marcher au son : https://www.youtube.com/watch?v=yHY-Cv4YnWE :

Eh oui. « La folie est rare chez les individus. Elle est fréquente chez les groupes. » nous disait Nietzsche. Nos systèmes sont malades. Systèmes médicaux, systèmes sociaux, systèmes économiques. A l’article de la mort !

Une brillante analyse, « Les grands écrivains et la Conspiration. Mieux. A lire. A méditer. A comprendre.

C’est un livre inclassable. Un nouveau genre littéraire.

Nous reste à fonder la première Internationale Bonnaliste. Et sur le piédestal ou Nicolas les a installés, avec l’approbation des grands écrivains. Nietzsche, Marx, Debord, Poe, Flaubert, Baudelaire, Le Bon, Cochin, Chesterton, London, Tolkien, Balzac……