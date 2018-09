Fin du devenir et président du non-être ; une analyse du macaron POSTMODERNE…

un « cherche censeur à son pied »

Emmanuel Macron est le premier président post-historique de la République. Post-historique au sens où le définissait Muray, à savoir époque où toute dialectique réelle est morte ; époque où, plus qu’un retournement orwellien de tout dans son contraire, c’est à une massive et totale dissuasion des contradictions d’émerger. Tout doit disparaître dans les profondeurs de l’indifférencié. « Qu’est-ce qui vous fait dire que je suis un homme ? », dans le domaine du genre et de la sexualité en est l’exemple de l’actualité le plus criant. Mais la volonté toujours plus affirmée de rendre obsolètes les frontières entre Etats, ce délire de réécriture anachronique de l’histoire, ou plus récemment le transracialisme sont également tout autant de témoins de cette fuite devant toute conflictualité. Par ailleurs, puisque tout se vaut, donc rien ne vaut rien, chacun pour justifier son existence « cherche censeur à son pied » pour simuler une oppression, un combat, une stigmatisation: la femme, le machiste ; le progressiste, le réactionnaire ; le résistant, le nazi ; le musulman, l’islamophobe. La dialectique est morte, vive la « fake » dialectique.

La congélation de la pensée complexe

Le propos est très proche, dans le fond, de nombreuses thèses de Jean Baudrillard. Congélation systématique de la pensée et de son mouvement, la valeur ne peut émerger, le concept devient vide, la pensée slogan, le « fake » est roi. Victoire du simulacre qui précède le réel et supprime toute référence à la réalité et à une signification commune de la réalité. Le réel est mort, disparu. Les signes s’échangent alors entre eux dans une valse flottante se référant à elle-même sans rapport avec la chose signifiée, puisqu’elle n’existe plus. La sexualité, le genre, la couleur de peau, la monnaie, la mode, la production, tout n’est plus qu’une flottaison généralisée de signes, réglée par le code de l’équivalence générale. A la limite, c’est le modèle binaire informatique, alternance de 1 et de 0 qui préfigure l’état automatisé de la socialité. Il s’agit de systématiquement détruire le monde naturel et social et de le reconstituer virtuellement via les réseaux sociaux, la communication, l’économie déréalisée, les artefacts intelligents et autres joyeusetés robotiques, la manipulation génétique, jusqu’aux délires transhumanistes de se rendre prothèse de soi-même. C’est l’hyper-réel baudrillardien: le « fake » est roi, il précède le réel…

https://www.causeur.fr/macron-fake-en-meme-temps-154770