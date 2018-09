Louis Charpentier et les mystères du tellurisme à Chartres (redécouvrons ces pages éternelles)

Dans ses Commentaires de la Guerre des gaules Jules César dit que les Druides avaient un lieu de réunion dans un endroit de la forêt carnute (1)…

Si les Druides se réunissaient là; si certains acceptaient tous les désagréments et les dangers des voyages pèlerins, c’est qu’ils savaient trouver en ce lieu un « esprit », pour reprendre l’expression de Barrès, particulièrement puissant et d’une rare qualité.

Si l’on préfère une forme plus moderne : c’est que ce tertre où se trouve la cathédrale est le lieu d’aboutissement d’un courant tellurique particulier.

Pour utiliser une image qu’a reprise l’iconographie chrétienne à des milliers d’exemplaires – encore qu’il n’est pas sûr qu’elle ait toujours été comprise-Notre Dame, la Vierge, a les pieds sur la tête du serpent, sur la tête de la wouivre.

Quoi qu’il en soit, en ce qui concerne Chartres nous avons toutes les données du problème; je veux dire : du pèlerinage.

Les courants de la vieille Terre sont nombreux et divers, mais il s’agit, en ce lieu, d’un courant particulièrement sacré, capable d’éveiller l’homme à la vie spirituelle.

Ici naît le Divin et il faut donc que nulle ingérence matérielle ne vienne troubler ni détruire ce courant.

Le Tertre de Chartres ne doit pas être pollué … Et c’est pourquoi, de toutes les cathédrales de France, Chartres est la seu1e dans laquelle ne soit inhumé roi, cardinal ou évêque. Le Tertre doit rester vierge.

Les sépultures des évêques de Chartres sont sous la chapelle Saint-Piat qui a été construite à l’extrémité de l’abside au et qui se trouve hors du Tertre sacré. Les sépu1tures des chanoines étaient au bout de l’abside, dans un petit cimetière, actuellement désaffecté, également hors du Tertre sacré.

Le choix du Tertre de Chartres n’est pas dû au hasard. Chartres est un lieu où l’esprit pénètre et ou peut pénétrer la matière; un lieu où l’Esprit s’incarne et plus spécialement, lors des grandes pulsations de la Wouivre, pulsations saisonnières, analogues à celles du courant sanguin et qui conditionnent les dates de pèlerinage.

Alors, peut être reçue l’initiation … Une très haute initiation puisque les Druides l’utilisaient pour eux-mêmes.

Il faut s’entendre. Quand je parle d’initiation, je ne parle pas de « savoir ». L’initiation n’est pas un degré de connaissance, mais un état. C’est, jusqu’à ce que le terme ait été galvaudé au hasard des sacristies, ce que les premiers chrétiens entendaient par l’état de grâce.

Etre initié, c’est être introduit; être intégré dans le jeu des forces naturelles, les comprendre, les prendre en soi – les étymologies sont très claires – les ressentir en soi, comme par un instinct supérieur dans lequel le cerveau n’a nulle action … C’est être relié à ces forces, donc, être religieux au sens propre du terme, (du latin : religare). En un mot, c’est être pénétré de l’Esprit.

Or, voilà : à Chartres, et en quelques autres lieux, comme au Puy-en-Velay ou à Saint-Jacques-de- Compostelle, une qualité particulière de la Terre, un courant tellurique d’une puissance spéciale, permet à l’homme d’obtenir cette intégration, cette initiation, cette grâce; et il fallait bien que cette nouvelle naissance à un état supérieur d’humanité fût estimée un grand prix pour mettre en route les foules de pèlerins.

On peut supposer avec vraisemblance que le pèlerinage de Chartres a été, primitivement, le fait d’une élite venant y chercher une consécration finale, celle de la « nouvelle naissance ».

Il devait exister, comme dans le Jeu de l’Oie, comme dans la « marelle » où les enfants poussent à clochepied un palet dans une succession de cases, un trajet déterminé à accomplir; les résultats obtenus dans un lieu conditionnant la suite dans un autre.

Notes

Hi certo anni tempore in finibus Carnutum, quae regio totius Galliae media habetur, considunt in loco consecrato. IVLI CAESARIS COMMENTARIORVM DE BELLO GALLICO, VI, XIII

Sources

Charpentier, Les mystères de la cathédrale de Chartres, Robert Laffont, pp. 28-38

https://www.amazon.fr/Mitterrand-grand-initi%C3%A9-Nicolas-Bonnal/dp/2226126139/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1537955350&sr=8-1&keywords=nicolas+bonnal