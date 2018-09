Louis Charpentier et les fraternités initiatiques de constructeurs au moyen âge (ici tour d’Hercule à la Corogne, le cabinet de curiosités de Nicolas Bonnal, phare romain et phénicien, trois mille ans d’âge)

Louis Charpentier et les fraternités initiatiques de constructeurs au moyen âge

Dernières pages (extraits) :

« Le coq gaulois lance un cocorico ! Et, bien sûr, les archéologues espagnols affirment l’inverse… Olé !

Nationalisme bébête, aussi bébête que de faire attribuer une cathédrale à un roi ou à un évêque (sauf cas rares et connus où les évêques étaient maîtres d’œuvre).

Les constructeurs sont les fraternités de constructeurs et rois ou évêques étaient bien incapables de leur donner la moindre indication concernant la construction.

Tout ce qu’il est possible d’affirmer, c’est que la même fraternité construisit Saint-Sernin et Saint-Jacques… Et Oloron et Jaca.

Et ce furent des gens qui ne savaient pas s’ils étaient Français ou Espagnols, qui laissaient sans doute ces appellations aux sédentaires, étant passants, mais il est probable que ce furent les plus anciens du chemin de Saint-Jacques, pyrénéens, cantabres, léonais ou galiciens : des Jacques, de ceux qui furent plus tard connus sous le nom des Enfants de Maître Jacques.

Il serait cependant absurde de vouloir établir une sorte de fossé entre les constructeurs pyrénéens et les constructeurs clunisiens qui furent les deux grands ateliers du chemin de Compostelle ; il y eut certainement entre les deux entreprises non seulement échange d’influences mais aussi parfois travail en commun.

C’est ainsi que l’on retrouve des signes lapidaires qui ne peuvent venir que des Jacques dans des monuments nettement clunisiens.

(…) Mais, de fait, il existe vraiment deux universités de constructeurs alors en Occident : Cluny et les Jacques, avec l’obligatoire interprétation des influences réciproques et, sans doute, une certaine jalousie de métier.

…les alchimistes appellent volontiers la succession des opérations qui conduisent à l’obtention de la pierre philosophale, la « Voie Lactée » ou leur « Chemin-de-Saint-Jacques ». Faut-il penser que l’initiation que l’on allait rechercher sur et à l’aboutissement de ce chemin dépassait la pierre et le bois pour permettre l’obtention d’une connaissance infiniment plus profonde que celle de tailler les pierres et de les assembler ?

LOUIS CHARPENTIER – LE MYSTÈRE DE COMPOSTELLE