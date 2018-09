Bruno Bertez explique le mystère-simulacre de la monnaie…

Bruno Bertez explique ici le mystère-simulacre de la monnaie…

La monnaie est créée à partir de rien, par le système bancaire.

C’est un miracle de la comptabilité en partie double. Le système ne prête pas de l’argent qu’il a ou qu’il aurait, non il le crée: il accorde un crédit et donc il porte une créance à l’actif de son bilan et face à cet actif il inscrit à son passif au compte de celui qui bénéficie du crédit une quantité de monnaie. C’est ainsi que croissent les bilans des banques, et y compris celui de la banque centrale. C’est ce que l’on appelle le « printing », plus ou moins improprement d’ailleurs.

C’est ainsi que nait la monnaie. Mais chut, c’est le grand secret. Il faut faire croire que la monnaie est créée à partir d’autre chose! On ne prête ni à partir de l’épargne préalable, ni à partir des réserves que l’on détient auprès de l’Institut d’émission, c’est à dire la banque centrale. Les banques ne sont pas intermédiaires entre les épargnants d’un côté et les demandeurs de crédit de l’autre, c’est un mythe.

Les banques sont créatrices de monnaie. Ce mythe a maintenant été parfaitement et clairement démoli, y compris par la Banque Centrale la plus intelligente, leur mère à toutes, la Banque d’Angleterre.

Le système bancaire profite de s’attribuer les bénéfices de la monnaie, il est par essence, par construction kleptocrate; ce qui signifie qu’il confisque, qu’il s’attribue le profit de quelque chose qui est un bien commun, un bien social, quelque chose qui est le propre et la propriété de la société.

C’est la même chose que quand un dictateur comme au Moyen Orient s’attribue le champ de pétrole et les bénéfices de ce champ au détriment de son peuple. La monnaie est une croyance, une convention; croyance, confiance en la monnaie sont des biens communs, des biens sociaux. Et ces deux choses extrêmement rares, le système bancaire les pille avec l’aide de ses connivents, les gouvernements, par le tourniquet de la dette souveraine. La dette souveraine est un tour de passe-passe, de la poudre aux yeux, un peu comme les illusions de David Copperfield.

Dans nos systèmes il n’y a plus de limite à la dette souveraine, tant que … la monnaie est acceptée, c’est à dire tant que l’on peut piller le capital-confiance des peuples !

Si la monnaie existe c’est parce que la société la reconnait comme devant exister, c’est une sorte de consensus, de convention qui prend naissance dans l’histoire, dans la culture, dans la société et dont le système bancaire s’arroge le profit.

C’est encore plus vrai dans le système monétaire actuel depuis que l’on a coupé la référence à l’or, la convertibilité, laquelle introduisait une limite à la production de monnaie. Et c’est encore plus vrai depuis les accords de la Jamaïque instituant les changes flottants car la valeur extérieure de la monnaie cesse également d’être une limite à la production de monnaie.

A notre époque on mesure tout … avec des élastiques.

En passant ne vous étonnez pas si le marché des actions qui est le marché ou on échange de la monnaie-élastique- contre des actifs d’entreprises est booming, ce ne sont pas les valeurs fondamentales des entreprises qui montent, c’est la valeur d’échange de la monnaie qui baisse pour cause d’émission excessive. La monnaie que j’appelle financière, la monnaie des ultra riches, celle qui leur est donnée par leurs amis des banques centrales, cette monnaie va faire monter les marchés, mais la réalité économique ne change pas, elle reste ce qu’elle est. Et en fait tout se passe comme si la monnaie dite financière, se dévalorisait en regard des actifs cotés sur les marchés; le pouvoir d’achat de la monnaie financière baisse sans arrêt au fur et à mesure que les Bourses montent ; la richesse des ultra-riches est fictive, sauf si ils vendent avant les autres, avant leurs copains pour acheter des biens réels.

Un jour ou l’autre la monnaie qui est maintenant incrustée, incorporée, embedded dans les actifs financiers, la monnaie dite financière sera détruite. Ou bien autre alternative, le prix des biens des consommations et de tous les biens réels rattrapera, le niveau des prix des actifs financiers. Il y a en quelque sorte deux monnaies, l’une avec laquelle on mesure le prix des actifs financiers et d’entreprises, et une autre monnaie avec laquelle on mesure les prix de biens et des services. Le système tient parce que l’argent incorporé dans les actifs financiers y reste: en quelque sorte il y est aimanté, collé par l’esprit de jeu. Par l’espoir, par le rêve. Mais comme la valeur des actifs doit obligatoirement un jour être honorée en marchandises, il y a aura ce que l’on appelle réconciliation, c’est la dire fusion des deux monnaies. C’est un phénomène que l’on a déjà connu dans l’histoire, celle qui a précédé le Grand Reich! Mais je digresse !

Dans la nouvelle situation, la monnaie que vous connaissez mais dont vous ignorez tout, est un jeton, ni plus ni moins que le Bitcoin. Les cryptos ont simplement poussé la logique du système à son maximum et l’ont privatisé. Ce qui explique qu’ayant volé le feu aux dieux comme l’a fait Prométhée, ils sont maintenant punis.

Mais le feu crypto couve, les grandes banques comme Goldman savent que c’est l’avenir de la monnaie, et ils investissent en secret, c’est le future refuge des kleptos: quand le système sera à bout de souffle, eux souffleront sur le feu qu’ils préparent celui des cryptos, privés, privatisés.

Ah les braves gens!

A lire. Pour ceux qui nous suivent quand nous parlons de théorie monétaire. Prométhée c’est mon idole.