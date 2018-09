Trump The Great ? Paul Craig Roberts s’amuse à casser Trump. Et cela s’arrose !

Trump: une évaluation

Trump the Great?

Paul Craig Roberts

J’ai soutenu Trump pour le président pour trois raisons:

Trump était le seul candidat à reconnaître la nécessité de normaliser les relations avec la Russie et de mettre un terme à l’orchestration inconsidérée du conflit avec une grande puissance nucléaire.

Trump était le seul candidat à reconnaître la nécessité de restaurer des emplois à haute productivité et à forte valeur ajoutée pour la main-d’œuvre américaine.

Trump était le seul candidat qui a parlé au peuple américain plutôt qu’aux groupes d’intérêts organisés de l’élite dirigeante.

Ma préoccupation était que Trump ne connaissait pas Washington et ne savait pas qui nommer pour l’aider à atteindre ces objectifs.

Trump n’était pas au courant de l’ampleur de la menace que son agenda posait pour le complexe militaire / de sécurité, les multinationales américaines et l’oligarchie au pouvoir. La normalisation des relations avec la Russie remettrait en question le budget annuel de 1 000 milliards de dollars et le pouvoir associé au complexe militaire / de sécurité. Ramener les emplois délocalisés à la maison augmenterait le coût de la main-d’œuvre des entreprises mondiales américaines et réduirait les «primes de performance» de la classe de direction. Parler directement au peuple américain a soulevé le spectre d’une révolte populiste contre l’oligarchie dirigeante. Ce sont trop d’ennemis pour un président qui ne savait pas comment doter son administration, et Trump en a payé le prix.

Les fausses accusations qui composent «Russiagate», orchestrées par le directeur de la CIA John Brennan, mises en œuvre par des membres démocrates du FBI et par le vice-procureur général de Trump, Rod Rosenstein, ont empêché Trump de se normaliser relations avec la Russie.

De mauvais conseils économiques, qu’ils soient innocents ou intentionnels, ont détourné l’attention de Trump du problème des délocalisations d’emplois vers des tarrifs, avec pour conséquence une guerre commerciale et une hausse des prix pour les Américains au lieu du retour de leurs emplois.

Les oligarques au pouvoir ont décidé de donner l’exemple de Trump afin qu’aucun futur candidat à la présidence ne commette l’erreur de s’adresser directement au peuple américain.

Trump était notre dernière chance et il semble qu’il est en train de descendre.

La politique de Trump au Moyen-Orient est entre les mains du gendre sioniste de Trump et de Netanyahu. Le résultat est une escalade des tensions avec la Russie, Israël provoquant la destruction d’un équipage et d’un avion de l’armée de l’air russe, le régime Trump menaçant les forces syriennes et russes de libérer la dernière province syrienne occupée par l’armée de terroristes de Washington. avec Trump se retirant unilatéralement du traité nucléaire iranien, Trump abandonnant son intention de retirer les forces américaines du Moyen-Orient, avec le conseiller néoconservateur de la sécurité nationale, John Bolton, qui lance des menaces audacieuses à l’Iran et à la Russie. Israël à Jérusalem, et avec Trump coupant toute aide aux Palestiniens qui sont confrontés à un génocide aux mains d’Israël soutenu par les Etats-Unis.

Je pourrais continuer, mais vous obtenez la photo.

Le régime Trump est soit tellement incompétent, soit tellement enclin à la guerre qu’il ne comprend pas que la Russie ne peut pas permettre la déstabilisation américaine / israélienne de l’Iran, pas plus que la Russie ne peut autoriser la déstabilisation américaine / israélienne de la Syrie. Les menaces de Bolton contre l’Iran sont des menaces directes pour les intérêts nationaux de la Russie. Le président qui allait améliorer les relations avec la Russie les a aggravés au-delà des capacités d’Obama, Hillary Clinton et Victoria Nuland.

Maintenant, je serai l’avocat de mon propre diable. Quand Trump a vu à quel point il était encerclé par les intérêts matériels de l’oligarchie en place, il a décidé de terminer l’influence déjà décroissante de Washington. Il a nommé Nikki Haley ambassadrice des États-Unis à l’ONU, où elle s’est occupée de bouleverser tous les pays du monde. Trump a exaspéré l’Europe avec des tarifs, des menaces de sanctions et des ordres à l’Allemagne de ne pas aller de l’avant avec le gazoduc russe / allemand. Trump a poursuivi en traitant le Conseil de sécurité des Nations Unies le 26 septembre comme le tabouret de Washington. Trump avec des menaces et des sanctions conduit la Turquie, l’Iran, l’Inde, la Chine et la Corée du Nord dans les bras de la Russie et il conduit l’Europe vers l’indépendance. Trump, malgré son régime complètement néo-conservateur, détruit l’hégémonie de Washington.

Nous pourrions ne jamais savoir si ce résultat est une conséquence involontaire de l’arrogance et de l’orgueil ou s’il s’agit d’une stratégie intelligente. Mais si cela se déroule comme prévu, Trump entrera dans l’histoire comme Trump the Great, l’homme qui a sauvé le monde en démantelant l’hégémonie américaine.