Gary Cooper et les trois lanciers indo-européens du Bengale…

Gary Cooper et les trois lanciers indo-européens

1935 ; l’autre grand film d’Hathaway avec Gary Cooper est les Trois lanciers du Bengale tourné dans la banlieue de Los Angeles…

On a dit que c’était le film préféré d’Hitler. Il est vrai qu’à la veille d’entrer en guerre, on ne trouvera rien de mieux pour préparer moralement des troupes : le film de Walsh Aventure en Birmanie est lui le préféré du Mossad. Les trois lanciers sont inspirés par Francis Yeats-Brown, un écrivain fasciste et proche d’Oswald Mosley.

Hymne à l’héroïsme, à l’impérialisme britannique, hymne aussi à la camaraderie et à l’aventure. La décoration de McGregor est remise à son cheval dans une scène très émouvante et au haut symbolisme hauturier. On pourra aussi chercher des significations à la chasse au cochon sauvage. Certes elle est impure au musulman mais elle exprimerait en occident un je ne sais quoi de signification guénonienne et symbolique : la chasse au sanglier druidique, quelque part dans la Calédonie…

La scène sublime est celle où Gary Cooper cherche un mot pour se réveiller et trouver l’énergie de se sacrifier- en faisant sauter tout le camp. Il cherche et trouve… Poésie ! Il a été préparé par son compagnon, extraordinairement joué par l’acteur d’origine française Franchot Tone, beau gosse à l’éternel sourire, moqueur et cultivé, mais brave à l’infini et habile comme personne au polo. Tone chante et récite des poèmes, notamment des poèmes délirants, ceux de Lewis Carroll. Tout cela a fini par imprégner le cerveau peu cultivé de McGregor et par l’animer au final. C’est notre Geis celtique, c’est notre cri de guerre, notre Clamor gaulois.

Jacques Lourcelles dans son trop gros livre sur les films (tous américains ou quasi) fait l’éloge du colonel coincé et lui donne raison, regrettant le sacrifice du héros. Il montre ainsi qu’il n’a pas compris le film : ce film est sublime parce qu’il narre un sacrifice guerrier et ce refus d’obéir à une hiérarchie bien british et bien médiocre – qui du reste sera humiliée durant toute la guerre à venir, de Singapour à la Lybie. Le second du colonel, personnage moins ingrat, est joué par le brillantissime, par le phénoménal Aubrey Smith, un immortel grand-père pour fillette du docteur Marsh, immortel président de la ligue des joueurs de cricket à Hollywood !

Le personnage est triple, il rappelle les contes (l’aîné, le cadet, le petit Poucet…) : l’imprudent fils du colonel, le plaisantin poète qui cite Lewis Carroll, le héros guerroyant. Il s’agit du même personnage en fait, du même guerrier à trois visages – et à trois âges. Comme les sept frères dans Poucet.

Il s’agit d’un petit groupe hors de l’armée – on est bien loin de Fort Apache, d’un petit groupe en soi.

Rappelons Jean Haudry à ce sujet indo-européen :

« En marge de cette société existe une contre société institutionnalisée qui reflète les idéaux, les valeurs et les comportements de la société héroïque : la f´ian, troupe de jeunes guerriers, les fianna, qui bien qu’issus de la noblesse vivent en dehors de la société… »

Nous sommes bien là devant le sujet du film : la constitution d’une contre-société plus belliqueuse et réactive que sa fonctionnaire hiérarchie. Dès le début McGregor veut réagir devant les tirs et il voit mourir devant lui son supérieur obéissant. L’histoire des Trois lanciers, c’est l’histoire d’une lente mutinerie mûrement réfléchie. Une rébellion de la jeunesse contre une manière prudente et bureaucrate de faire la guerre.

Cette mutinerie de combat accompagne une mutinerie de famille – l’impossible relation entre le colonel coincé et le fils agité (la même année Clark Gable tourne dans le Bounty). Il y a donc conflit lignager, et Jean Haudry de rajouter :

« Ils n’obéissent pas au pouvoir royal, avec lequel leurs chefs sont fréquemment en conflit. Ce conflit avec les autorités de la société lignagère est typique de la société héroïque. »

On peut remarquer que le colonel, lorsqu’il apprend que McGregor, qu’il a fait mettre aux fers pour insubordination (et presque grossièreté), s’est évadé avec son geôlier, se montre presque satisfait, comme s’il avait prévu et désiré en catimini cette réaction : la guerre de commando prenant le relais de la guerre massifiée (celle que filmera Walsh dans Objectif Birmanie). Ce colonel vaut mieux que ce que pense la critique.

L’idée sublime de la guerre poétique ou de la poésie guerrière est une grande et belle donnée des épopées païennes. On pense aux Kenning qui enchantaient Borges, à la saga d’Egill, à tous ces rois poètes et guerriers. Mel Gibson s’en souviendra au début de son grandiloquent Braveheart. On retrouve ici la beauté ancestrale, homérique presque du discours et du haut fait.

Quant à Gary Cooper son sacrifice surhumain est fait au nom de la poésie. Cela nous suffit, d’autant qu’il a sauvé l’âme de son protégé en refusant de parler de sa trahison d’un instant. Et ce dernier devient héros et tue le chef rebelle des montagnards.

Et vous voudriez que l’on n’adorât pas ce film ? Gary Cooper sans cheval c’est le cinéma.