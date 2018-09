William Engdahl et le prochain tsunami financier

Engdahl et le prochain tsunami financier

27.09.2018

Etats-Unis

Pour ceux qui suivent de près les principaux marchés financiers, les signes avant-coureurs du prochain tsunami sur les marchés financiers américains sont de plus en plus fréquents au quotidien. Il y a quelques semaines, l’attention s’est portée sur les marchés émergents, notamment la Turquie, l’Argentine, l’Indonésie, l’Inde ou le Mexique. Ce qui est rarement mentionné dans les médias grand public est la relation entre ces événements et le retrait délibéré de dollars du système financier mondial par le «créateur» de dollars, la Réserve fédérale américaine. Maintenant, ce processus menace de faire exploser une chute spectaculaire non seulement des actions américaines mais aussi des obligations à haut risque, des dettes immobilières américaines, des dettes automobiles et des dettes de cartes de crédit. Le Trump espère que le succès économique des élections de 2020 ou même des élections de mi-novembre en novembre pourrait être brisé par la volonté de la Fed.

Le fait intéressant, peu discuté en dehors des milieux financiers professionnels, est le fait que chaque panique ou crash financier majeur depuis au moins la panique de 1893 aux États-Unis a été orchestré au profit d’une faction dominante dans la finance au détriment de ses rivaux. C’était le cas avec le crash de 1907 où la «Réserve fédérale» de l’époque, la faction de Wall Street autour de JP Morgan, avait déclenché une panique pour obtenir un avantage certain sur des concurrents difficiles. Depuis que JP Morgan, les Rockefeller et les banques de Wall Street ont manipulé la création de la Réserve fédérale privée en 1913, c’est la Fed qui a conçu des effondrements périodiques du marché après que les mêmes politiques de la Fed eurent créé un boom spéculatif des actifs.

Le grand crash de 1929 à Wall Street a été délibérément causé par les politiques de taux d’intérêt de la Fed liées à la pression de Montagu Norman de la Banque d’Angleterre après 1927 pour abaisser les taux d’intérêt américains afin d’encourager les flux d’or à Londres. Lorsque les taux américains ont créé une bulle boursière dangereuse, la Fed a relevé ses taux en 1929 et fait éclater la bulle, déclenchant la Grande Crise et la Grande Dépression. Dans les années 1990, la Fed de Greenspan a délibérément encouragé une autre bulle spéculative de Wall Street connue sous le nom de bulle Dot.com, alors que le président de la Fed faisait l’éloge de la «nouvelle économie». la bulle en mars 2000. Après l’éclatement du dot.com, le même Greenspan a abaissé de façon spectaculaire les taux à seulement 1% en 2003, encourager explicitement un boom immobilier et faire l’éloge de la création de titres hypothécaires par Wall Street et de «prêts sans intérêt». Lorsque Greenspan a délibérément entrepris d’augmenter les taux de la Fed de 2006 à septembre 2007, un effondrement des prêts hypothécaires à haut risque aux États-Unis était sur. Il a commodément démissionné juste avant.

QT et la bulle à venir

Maintenant, la Fed en est aux premiers stades d’un nouveau cycle de resserrement des taux d’intérêt, augmentant les taux après une décennie sans précédent de taux zéro et de relâchement quantitatif. Outre le relèvement des taux, le groupe assouplit le QE avec ce qu’on appelle le resserrement quantitatif, qui consiste à vendre les titres du Trésor et d’autres obligations acquises au cours des dix dernières années, réduisant ainsi le crédit bancaire disponible. Il a commencé timidement en 2017, avec des hausses de taux d’intérêt de plus en plus graduelles de la Fed par rapport au niveau zéro des huit dernières années. Avec un nouveau président de la Fed, Jerome Powell, les taux devraient augmenter de manière significative dans les mois à venir.

L’impact combiné de la hausse des taux de la Fed et de la liquidation de ses avoirs en titres du Trésor entraîne un resserrement de la liquidité dans le monde entier. Si l’impact a été ressenti jusqu’à présent sur des marchés émergents vulnérables comme la Turquie ou l’Argentine, il a commencé ces dernières semaines à augmenter les taux d’intérêt américains et à mettre fin à la bulle euphorique de Wall Street qui a débuté il y a dix ans. Depuis le début de la crise en 2008, l’indice boursier S & P 500 a enregistré une hausse sans précédent de 387%.

Maintenant, si nous ajoutons au fait qu’en raison des réductions d’impôts généreuses et de l’augmentation des dépenses militaires et autres, le déficit fédéral américain devrait atteindre près de mille milliards de dollars cette année et rester à ce niveau pendant au moins dix ans. , avec Washington dans une guerre commerciale avec la Chine, son principal créancier, ainsi qu’avec le Japon, les événements sont prêts pour la hausse des taux d’intérêt américains, même s’ils sont quelque peu indépendants de la Fed.

Une bulle de la dette américaine

Une décennie où les taux d’intérêt de la Fed ont été les plus bas de l’histoire a créé une distorsion grotesque dans la plupart des secteurs de l’économie américaine, du gouvernement fédéral aux entreprises et aux ménages. La dette du gouvernement fédéral est actuellement un record de 21 000 milliards de dollars, soit plus du double de ce qu’elle était en 2008 lorsque la crise de Lehman a éclaté. La dette des entreprises américaines est un chiffre sans précédent de 6 300 milliards de dollars et n’est viable que dans la mesure où les taux d’intérêt sont demeurés à des niveaux historiquement bas.

La dette des ménages américains dépasse 13 300 milliards de dollars, bien au-dessus du sommet de 2008. La plus grande partie de cette dette est encore une dette hypothécaire de plus de 9 billions de dollars, proche du niveau de 2008. Sur cette dette des ménages, un montant sans précédent de 1,5 billion de dollars est la dette des étudiants. En 2008, ce chiffre était inférieur à la moitié ou à 611 milliards de dollars. Ajouter un autre 1,25 $ de prêts automobiles et une dette record de cartes de crédit et les États-Unis se retrouvent dans un piège classique une fois que les taux d’intérêt de la Fed auront déclenché des faillites de type domino. les défauts augmentent.

Bien qu’il ne soit pas du tout certain que la hausse des taux d’intérêt de la Fed provoquera un krach boursier à temps pour les élections de mi-novembre, la Fed devrait clairement mettre l’économie américaine en récession ou en dépression sévère. des élections 2020. Cela mettrait fin à la présidence de Trump si les puissances en cause décidaient qu’une autre option serait plus utile pour leur programme de pouvoir mondial.

« Nous ne pourrons pas appeler cela une récession, ce sera pire que la Grande Dépression », a déclaré Peter Schiff, gérant du fonds, qui avait anticipé le crash du subprime en 2007. Schiff prévoit un ralentissement économique majeur avant la fin du premier mandat de la présidence Trump. «L’économie des États-Unis est bien pire qu’elle ne l’était il ya dix ans.» Cette fois-ci, la position de la Fed est beaucoup plus faible qu’en 2008 et la dette totale des États-Unis dépasse largement les niveaux d’il ya dix ans. L’économie américaine et le gouvernement des États-Unis ne sont pas aussi invincibles qu’il y paraît. La question est ce qui le remplacerait? L’alternative Chine-Russie-Iran-Eurasie, l’alternative la plus prometteuse, doit prendre des mesures beaucoup plus conséquentes pour isoler leurs économies du dollar si elles veulent réussir.