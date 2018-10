La prochaine crise expliquée par la crise de 1857

Alors que la bourse caracole et que la croissance revient en Amérique avec le Donald, les antisystèmes pro-or ne cessent d’annoncer pour la centième fois le prochain cataclysme. Raison pour ressortir un vieux texte écrit en 2007.

La crise actuelle semble surprendre par l’étendue de ses dégâts, de sa couverture médiatique et de sa dimension scandaleuse. Mais, tout comme le poisson rouge n’a que trois secondes de mémoire pour supporter ses allers-et-retours en aquarium, l’homme postmoderne n’a ni la mémoire, ni même l’instruction nécessaire pour accepter la pérennité des crises du capitalisme, notamment financier. Voici ce qu’écrit Marx en 1848 dans son célèbre Manifeste : « Il suffit de mentionner les crises commerciales qui, par leur retour périodique, menacent de plus en plus l’existence de la société bourgeoise. Chaque crise détruit régulièrement non seulement une masse de produits déjà créés, mais encore une grande partie des forces productives. »

Mais Marx, que son messianisme prend souvent à défaut, sait que le système en a vu d’autres : « Comment la bourgeoisie surmonte-t-elle ces crises ? D’un côté, en détruisant par la violence une masse de forces productives ; de l’autre, en conquérant de nouveaux marchés et en exploitant plus à fond les anciens. »

Il attend certes une crise finale et apocalyptique, mais il sait que le système vit de crises. Engels, dans son Socialisme Utopique, qui rappelle que la première grande crise capitaliste a eu lieu en 1825, écrit même que la cyclicité et la violence de ces crises ont une fonction psychologique et politique : laisser une humanité désabusée et épuisée. Engels écrit : « depuis 1825, date où éclata la première crise générale, la totalité du monde industriel et commercial, la production et l’échange de l’ensemble des peuples civilisés et de leurs appendices plus ou moins barbares se détraquent environ une fois tous les dix ans. »

Un peu de rappels historiques donc, car Engels n’hésite pas à parler de aussi de « répétition » dans notre beau monde moderne !

Wladimir d’Ormesson avait consacré en 1933 un beau livre à une crise mondiale, forte et méconnue, celle de 1857. Et il citait les correspondants de l’époque.

« Voici ce qu’écrit le comte de Sartiges, ministre de Napoléon III à Washington, le 4 octobre 1857 :

« Cause de la crise : la sortie du pays des espèces, par suite d’une importation immodérée ; les spéculations téméraires ; enfin, la principale : les immenses entreprises de toutes sortes, celles des chemins de fer particulièrement, commencées avec les seuls capitaux fournis par le placement des actions et des obligations des compagnies américaines… Or, le crédit des uns ne s’appuie pas sur autre chose que sur le crédit des autres, et il suffit que la confiance fasse défaut à une petite portion pour que la marche du crédit tout entière s’arrête… »

Le comte de Sartiges ajoute un peu plus loin : « Les immeubles ne peuvent plus être ni vendus, ni même hypothéqués. »

La réaction des Américains reste toutefois américaine, écrit le ministre admiratif :

« Ils ont laissé les morts enterrer les morts, et faute de trouver sur qui faire retomber leur colère, puisque c’est la communauté qui a ruiné la communauté, ils se sont remis à l’œuvre pour reconstruire leur fortune. »

La crise de 1857 gagne l’Europe, avec son cortège de cessation de paiements, de faillites et même de suicides, décrits par le père de Jean d’Ormesson. Et puis, le monde s’en est remis. Cent cinquante ans plus tard, les cause-effets-Ponzi sont les mêmes : un capital fictif est considéré comme réel. C’est le meilleur moyen de s’enrichir vite… et de déclencher une crise.

Enfin, je ne résiste pas au plaisir de citer Zola, et cet admirable passage de L’Argent, qui dénonce les spéculations immobilières du Paris haussmannien. Je rappelle au passage que Napoléon III avait à moitié ruiné ses finances et son armée par son expédition du Mexique (cela ne vous rappelle rien ?).

« Oui, je sais, le marché vous paraît solide, les affaires marchent. Mais attendez la fin… On a trop démoli et trop reconstruit, à Paris, voyez-vous ! Les grands travaux ont épuisé l’épargne. Quant aux puissantes maisons de crédit qui vous semblent si prospères, attendez qu’une d’elles fasse le saut, et vous les verrez toutes culbuter à la file… Sans compter que le peuple se remue. Cette Association internationale des travailleurs, qu’on vient de fonder pour améliorer la condition des ouvriers, m’effraie beaucoup, moi. Il y a, en France, une protestation, un mouvement révolutionnaire qui s’accentue chaque jour… Je vous dis que le ver est dans le fruit. Tout crèvera. »

Tout crèvera peut-être, mais il est amusant de voir comme tout ne disparaît pas et comment tout se répète…

J’ajoute en 2018 :

Pour ce qui est de la dette fédérale qui en affole tellement ces jours-ci, on rappellera l’excellent John Flynn, journaliste anti-étatiste et anti-Roosevelt qui écrivait dans les années cinquante dans son livre The Decline of The American Republic :

“When Roosevelt was elected in 1932 the federal debt, after 143 years, was $19.487,000,000. After denouncing Hoover as a spendthrift, Roosevelt had borrowed almost as much money in four years as the total national debt after 143 years.”

Flynn rajoute plus loin :

“When he took office in 1933, the national debt, after 144 years of the Republic, was 22 billion dollars. By 1940 it was nearly 43 billion-almost twice as much as the debt in 1933 after 144 years.”

Plus loin, Flynn s’affole d’une dette immonde à 280 milliards – sous Eisenhower.

“A national debt of 278 billion dollars after Messrs’ Roosevelt, Truman and Eisenhower! Under President Eisenhower the debt, in a period of peace, has actually increased by 12 billion dollars”.

Dès cette époque certains voyaient l’Amérique en faillite. On dénonça en 1918 la dette passée d’un à vingt-cinq milliards…

L’important, comme dit Sartre, dans Huis-clos c’est de continuer ; et on rappellera que l’indice Dow Jones est passé de 900 en 1982 à 27000 ces jours-ci, malgré les Bill Bonner et avec un Donald euphorique. Comme les Français dont ils partagent cette curieuse habitude, certains Américains adorent regretter le « bon vieux temps », qui consiste surtout à regretter un « bon vieux temps » au contour incertain !