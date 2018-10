William Engdahl nous explique Halford MacKinder et le pivot géographique de l’histoire

En 1904, lors d’un discours devant la Royal Geographical Society à Londres, Mackinder, un fervent défenseur d’Empire, a présenté ce qui est sans doute l’un des documents les plus influents de la politique étrangère mondiale des deux cents dernières années depuis la bataille de Waterloo. Son court discours était intitulé «Le pivot géographique de l’histoire».

La Russie et le pivot eurasien

Mackinder a divisé le monde en deux grandes puissances géographiques: la puissance de la mer et celle de la terre. Le côté dominant était ce qu’il appelait l’anneau de bases reliant les puissances maritimes de Grande-Bretagne, des États-Unis, du Canada, d’Afrique du Sud, d’Australie et du Japon à la domination des mers mondiales et du pouvoir commercial. Cet anneau de puissances marines dominantes était inaccessible aux menaces des puissances terrestres d’Eurasie ou d’Euro-Asie, comme il l’a appelé le vaste continent. Mackinder a en outre noté que si l’Empire russe était capable de s’étendre sur les terres de l’Europe et d’avoir accès aux vastes ressources disponibles pour construire une flotte navale, «l’empire du monde pourrait alors être en vue». pourrait arriver si l’Allemagne devait s’allier avec la Russie. »

Ce que le monde a connu depuis ce discours prophétique de 1904 à Londres sur Mackinder, ce sont deux guerres mondiales, visant principalement à briser la nation allemande et sa menace géopolitique contre la domination mondiale anglo-américaine, et à détruire la perspective d’une émergence pacifique L’Eurasie, selon Mackinder et les stratèges géopolitiques britanniques, mettrait l’empire du monde en vue.

Ces deux guerres mondiales ont en fait saboté la «couverture de toute l’Eurasie par les chemins de fer». En 2013, la Chine a proposé de couvrir l’ensemble de l’Eurasie avec un réseau ferroviaire et d’infrastructures à grande vitesse, notamment des pipelines et des ports en eau profonde. La Russie a accepté de se joindre à l’effort.

Le coup d’État orchestré par Washington en Ukraine en février 2014 visait explicitement à créer un fossé sanglant et profond entre la Russie et l’Allemagne. À l’époque, l’Ukraine était le principal réseau de gazoducs alimentant l’industrie allemande en gaz russe. Les exportations allemandes de tout, des machines-outils aux voitures, en passant par les locomotives à grande vitesse pour construire l’économie russe en pleine reprise, transformaient les rapports de force géopolitiques en faveur d’une Eurasie germano-russe centrée au détriment de Washington.

Dans un entretien en janvier 2015, à la suite de ce qu’il a appelé «le coup d’Etat le plus flagrant de l’histoire», le fondateur de Stratfor, George Friedman, un étudiant de Mackinder, a déclaré: «L’alliance potentielle la plus dangereuse les États-Unis, était considéré comme une alliance entre la Russie et l’Allemagne. Ce serait une alliance de technologie allemande et de capital avec des ressources naturelles et humaines russes.

Mesures désespérées

À ce stade, Washington devient de plus en plus désespéré pour ramener le génie dans la bouteille que leur coup d’État de 2014 en Ukraine a rendu fous. Ce coup a contraint la Russie à prendre plus au sérieux ses alliances stratégiques potentielles en Eurasie et à catalyser la coopération actuelle entre la Russie et la Chine, ainsi que l’engagement russe avec les principaux pays voisins de l’Eurasie au sein de l’Organisation de coopération de Shanghai.

Le prédécesseur de Wess Mitchell, Victoria Nuland, avec son orgueil stupide en Ukraine, quand elle a été surprise en train de dire à l’ambassadeur de Kiev, «F ** k the EU», a été remarquée dans toute l’Eurasie. Elle a donné le match à Washington. Il ne s’agit pas d’un partenariat diplomatique fondé sur des principes. Il s’agit de pouvoir et d’empire.

Maintenant, l’admission de Wess Mitchell que la politique stratégique américaine consiste à «empêcher la domination de l’Eurasie par des puissances hostiles», dit la Russie et dit à la Chine, s’ils avaient des doutes, que la guerre concerne un conflit géopolitique fondamental qui dominera l’Eurasie … c’est des habitants légitimes, centrés autour de la Chine et de la Russie, ou un axe anglo-américain impérial qui a été à l’origine de deux guerres mondiales au siècle dernier. Parce que Washington a mal géré la «réinitialisation» russe qui visait à faire entrer la Russie dans le réseau de l’OTAN, Washington est aujourd’hui obligé de mener une guerre sur deux fronts – la Chine et la Russie – la guerre qu’il n’est pas disposé à gagner.

