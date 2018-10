Antisystèmes, Poutine lasse ses ouailles russes – et nous aussi… par mes collègues de Pravda.ru…

Les notes de Poutine diminuent sérieusement à leur niveau d’avant le référendum sur la Crimée

Le centre de recherche sur l’opinion publique Levada a mené un sondage auprès des citoyens russes pour leur demander s’ils avaient confiance en le président Poutine. Les résultats de l’enquête étaient plus que curieux.

Il s’est avéré que le niveau de confiance envers le dirigeant national a diminué. Le sondage a montré que seulement 58% de ceux qui font encore confiance à Poutine. Il est intéressant de noter que le même pourcentage de personnes interrogées s’est prononcé en faveur du président Poutine en 2013, avant la décision de la Russie de réunir la Crimée et l’euphorie qui s’ensuivit a ensuite envahi la Russie alors que les citoyens étaient plus que impressionnés par le pouvoir et la détermination de Poutine.

En 2017, pas moins de 75% des Russes soutenaient la politique de Poutine.

Le pourcentage de ceux qui pensent que Vladimir Poutine « ne mérite pas » leur soutien est passé de 4% en 2017 à 13% en 2018.

Les notations de Poutine ont de nouveau explosé à la fin de 2017, à la veille de l’élection présidentielle, alors que les Russes naïfs se voyaient promettre des salaires plus élevés et un soutien accru des régions. Cependant, Poutine a « ravi » les citoyens russes de la réforme très impopulaire des retraites. C’est la réforme, qui élève fondamentalement l’âge de la retraite en Russie, pour les hommes comme pour les femmes, qui a réduit la confiance des citoyens en Poutine, Centre Levada.

