La Hyre et le retour des rats à Paris sur scène…

Alors que Paris étouffe dans la saleté la plus crasse, que ses rues pestilentielles – comme son métro – nous parfument

des relents ammoniaqués d’urines diverses et variées, les nuisibles croissent à vue d’oeil ! A tel point que Paris, débordée

ne pourrait plus se passer d’eux…

En effet imaginez un peu de ce que seraient nos rues et parcs sans le secours des pigeons et autres mouettes et corbeaux

se disputant les reliefs de la modernité consommée ?!

Voilà, l’une des raisons pour lesquelles à Paris, ce nuisibles sont indispensables… Le champion toutes disciplines est bien le rat,

(par ex : 17 000 signatures en 2016) et autres campagnes de sensibilisation pour arrêter le « massacre » – le mot génocide est même employé – #Lien 1 – le métro s’y met aussi (c’est son territoire il faut dire) : #Lien 2 – Cet animal surprenant d’intelligence et d’adaptation – il commence entre autre à chasser les pigeons – #Lien 3 – , responsable entre-autres, de la grande peste noire qui dépeupla l’europe, est donc devenu un acteur, n’est-ce pas, indispensable à l’environnement des villes et selon wikipédia, ils consomment à Paris environ 800 tonnes de déchets par jours… On imagine bien qu’en effet, vu tout ce qu’il reste encore, ils ne soient pas encore assez ! En attendant qu’ils nous refilent un bon virus façon Nosferatu, qui permettra enfin de faire baisser le nombre de déchets produits en réduisant drastiquement le nombre d’hommes… #lien 1 https://www.lexpress.fr/region/ile-de-france/stoppez-le-genocide-des-rats-17-000-signatures-contre-la-deratisation-a-paris_1860618.html #lien 2 https://www.bfmtv.com/societe/paris-une-campagne-dans-le-metro-contre-le-massacre-des-rats-1536727.html #lien 3 https://www.dailymotion.com/video/x39iteb même s’il ne vole pas encore, celui qui les touristes ne trouvent pas trop ragoutant, est pourtant très souvent l’objet de pétitions pour sa sauvegarde