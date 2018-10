Alfred Hitchcock et le mystère des musées (extrait du livre de Nicolas Bonnal)

Passons au musée, si essentiel pour comprendre le maître-film du maître, Vertigo ; Carlotta vit dans le passé, de même Madeleine. Rappelons que le livre de Boileau-Narcejac ne se comprend pas si l’on oublie qu’il y a un avant et un après : avant la Guerre, après la raclée, où le pays déshonoré s’orne d’une « madeleine » plus très proustienne et souillée par un destin méprisable.

Stephen Jacobs :

« Ici, le musée fonctionne comme un labyrinthe dans lequel Newman tente de se débarrasser de son poursuivant. »

La dimension rituelle et sacrée de Vertigo s’explique par une symbolique non fortuite ; les vieux hôtels de bois, le cimetière, les musées, les mausolées. Tous ces beaux lieux perdent leur identité touristique ou fonctionnelle et deviennent un élément dramaturgique bien sûr – comme chez James Bond !

Stephen Jacobs précise à ce sujet :

« En sélectionnant des bâtiments de musée classiques et en illustrant avec force leurs composants architecturaux obligatoires, Hitchcock se réfère à l’une des origines sacrées du musée (…).

Ces bâtiments de musée ne se rapportent pas par hasard à l’architecture de temple classique … »

Le même procédé confinant au truc cinématographique sera appliqué par Alain Resnais dans ses manipulations mémorielles – justement avec Nuit et brouillard, péniblement avec Hiroshima (dont le paysage urbain est remplacé, comme dans Muriel) jusqu’à la nausée avec Marienbad. Un bâtiment est là pour produire un souvenir…

On entre avec Madeleine et ses savantes errances manipulées dans la « culture congelée » de Debord, mais aussi dans la ritualisation architectonique du passé. Mr Jacobs en critique l’emploi et rappelle la critique de grands esprits contemporains :

« Au moyen d’escaliers monumentaux, l’art est isolé du quotidien et transformé en objet d’expérience rituelle. Dès le début, ce concept de musée a été violemment critiqué par les artistes, les théoriciens de l’architecture (tels que Quatremere de Quincy) et les poètes (Paul Valéry). Les musées gèlent et étouffent les œuvres d’art – «musée et mausolée sont reliés par plus qu’une association phonétique», écrivait Adorno dans une célèbre paraphrase de cette idée. »

La congélation de la culture soulignée par les derniers grands marxistes Théodore Adorno ou Guy Debord est recevable ici puisque l’opération Madeleine-Carlotta est comme on sait montée et manipulée à des fins criminelles qui plus est. Nous avons fait allusion à la deuxième guerre mondiale à propos du roman, Jacobs fait ici allusion à la première guerre mondiale. Ecoutez bien :

« Dans Strangers on a Train, un musée est visité par un personnage qui n’est pas seulement un meurtrier, mais propose aussi moralement d’échanger des meurtres. Dans Vertigo, les protagonistes marchent le long d’un palais des Beaux-Arts, qui n’est rien de plus qu’une ruine romantique * et ils visitent aussi un musée où le portrait d’une femme décédée garde la vie à portée de la main. De plus, tout le palais de la Légion d’honneur, où se trouve le tableau, a été conçu comme un sanctuaire pour les soldats californiens tombés au cours de la Première Guerre mondiale… »

Et le motif architectural se retrouve aussi dans la chevelure de Judy :

« Cette boucle est l’un des nombreux motifs en spirale dans Vertigo, dans lequel les personnages errent dans une ville labyrinthique et la caméra se déplace invariablement de l’extérieur à l’intérieur. Cependant, le sentiment vertigineux est avant tout le résultat de la confrontation et de la contamination d’un monde réel et fictif. »

Spirale baroque ? On pourrait citer le baroque français Jean de Sponde :

Tout s’enfle contre moi, tout m’assaut tout me tente…

…et le monde, et l’ange révolté…

Le sonnet du grand poète protestant (nos plus grands poètes sont alors protestants) est construit sur le modèle de la colonne torsadée comme on sait.

L’association de la mort et du musée était aussi faite par Hitchcock dans une séquence géniale de Blackmail. Jacobs :

« Hitchcock a profité de ces associations. La pièce, dans laquelle le fugitif se retrouve dans le chantage, est pleine d’objets archéologiques de l’Egypte ancienne, une culture pratiquement entièrement dans le signe de la mort, la tombe, ou la vie dans l’au-delà. »

Notre auteur ajoute brillamment que dans cette séquence « le British Museum devient littéralement la tombe d’un personnage qui tombe du dôme. » C’est le répugnant maître-chanteur.