Pline le jeune à Tacite : On ne saurait croire combien l’esprit est éveillé par le mouvement et l’exercice physique. Et puis ces forêts et cette solitude qui vous entourent et ce grand silence lui-même qu’exige la chasse sont de puissants stimulants de la pensée. Ainsi, quand vous chasserez, vous pourrez emporter, sur ma garantie, avec la panetière et la gourde, des tablettes aussi. Vous éprouverez que Minerve n’erre pas moins que Diane sur les montagnes (I, VI).

Non est quod contemnas hoc studendi genus; mirum est ut animus agitatione motuque corporis excitetur; jam undique silvae et solitudo ipsumque illud silentium quod venationi datur, magna cogitationis incitamenta sunt. 3 Proinde cum venabere, licebit auctore me ut panarium et lagunculam sic etiam pugillares feras: experieris non Dianam magis montibus quam Minervam inerrare.