« La nature venait d’elle-même en Gaule présenter l’or aux habitants » : Camille Jullian et les richesses inégalées de la Gaule éternelle et perdue

« Un assez grand nombre de rivières, descendues des Cévennes, des Pyrénées ou des Alpes, charriaient ou cachaient des paillettes dans leurs sables ou leurs limons ; il suffisait d’un lavage de terres pour voir apparaître le métal dans son éclatante pureté, et « de faibles êtres » étaient capables de le trouver et de le recueillir. — Les plus riches filons furent ceux des mines cévenoles et ceux des mines pyrénéennes, ces derniers les plus fournis de tous : or les uns et les autres se dissimulaient à peine, et ils livraient tout de suite des pépites grosses comme la main, et qui n’avaient besoin que d’un léger nettoyage. — Dans le lit des fleuves ou dans les roches des montagnes, l’or affleurait donc aux lieux où il existait, se tenant presque à la disposition immédiate des hommes et c’est là peut-être la cause du renom de richesse aurifère qui fut fait à la Gaule, et de la rapidité avec laquelle cette richesse disparut. »

La richesse de la Gaule c’était aussi les eaux :

«Seules, les eaux minérales et thermales ont été pieusement conservées par les espérances ou la reconnaissance des hommes « auxquels elles étaient réser­vées »288. Après vingt-cinq siècles d’existence sociale, elles gardent presque toutes leur débit, leur vogue, et leur action présumée.

Elles furent autrefois un des bienfaits et des renoms de la Gaule, et peut-être est-ce encore la France qui immobilise le plus de baigneurs dans ses stations intérieures. Nul pays n’avait un plus grand nombre de sources curatives et plus intelligemment distribuées dans toutes les régions de son territoire. Chacune de nos contrées de montagne possédera sa ligne de thermes, à la lisière même des bas pays : les Vosges et les Ardennes, de Luxeuil à Aix-la-Chapelle, les Alpes, d’Évian à Aix-en-Provence, les Pyrénées, d’Amélie-les-Bains à Dax : car, par un précieux avantage, c’est du côté gaulois que se trouve le principal cordon des eaux salutaires venues des montagnes frontières. Au centre de la contrée, les fontaines chaudes jaillissent, en une traînée presque continue, autour du plateau cévenol : Vals, Lamalou, Chaudesaigues289, Vic, Le Mont-Dore, La Bourboule, Royat, Néris, les deux Bourbons, Vichy. Aucun malade n’était exposé à de trop longs voyages : pour peu qu’il fût confiant, il avait près de lui une source pana­cée. Enfin, ce qui à ce point de vue acheva de rendre la Gaule utile et fameuse… »

Mais :

« Beaucoup de ces ruisseaux ont disparu. La fin des forêts a été, dans la campagne, celle d’un grand nombre d’entre eux. Ceux qui se formaient aux abords des cités ont été supprimés au fur et à mesure que les progrès des bâtisses tarissaient ou corrompaient leurs eaux. Car les civilisations municipales, en grandissant, ont gâté les sources et sali les fleuves. Voyez ce que Paris a fait de la Seine, si limpide, si belle à regarder, « si bonne à boire », au temps de l’empereur Julien. Nos villes transforment les puits en sentines et les rivières en égouts ; et, par un étrange retour des choses, tandis qu’elles dessèchent les marécages, ces antiques foyers de peste, elles créent de nouveaux centres d’infection avec les sources bienfaisantes d’autrefois. »