La tragédie des leaders occidentales…

Il est vraiment remarquable à quel point la qualité des dirigeants politiques est devenue épouvantable dans toutes les grandes nations occidentales. Que ce soit Theresa May, avec son Brexit sans Brexit, ses mouvements de danse robotisés et sa ruse autour de la « très probable » utilisation de Novichok, que ce soit les pitoyables séances photos de Macron avec des gangsters du dimanche, et sans parler de l’incontournable M. Trump… Ajoutez à la liste Frau Merkel, déterminée à accomplir son quatrième mandat, même s’il s’agit de mettre le feu au pays et même si elle doit le finir les pieds devant.