COMMENT LA Russie coulera les porte-avions US (qui naviguent bien rarement…)

La Russie peut attaquer le groupe naval du blocus des États-Unis avec des missiles hypersoniques contre les navires de surface, dès que ceux-ci entreront dans le détroit de Skagerrak (reliant la mer du Nord à la mer Baltique). En outre, les sous-marins russes à propulsion nucléaire, armés de missiles hypersoniques peuvent frapper un groupe naval américain quand il sera à 1000 kilomètres de la côte est de l’océan Atlantique, au sud de l’Islande. Les Russes peuvent également lancer les missiles Hypersoniques KH-47M2 portés par des avions de bombardement à longue portée tu-160 et tu-23M3, si le groupe naval américain parvient au sud du Groenland. Afin d’éviter d’être interceptés la trajectoire des avions passera au-dessus du pôle Nord

Quelles sont les chances de survie du groupe naval des États-Unis ? Le temps de réaction des Américains en cas d’attaque avec des missiles hypersoniques est très faible, en raison de la vitesse de déplacement élevée et du laps de temps minime qu’il y a où les missiles hypersoniques entrent dans la zone de réaction des systèmes antiaériens. Le missile Kinzhal a une portée de 2000 kilomètres, une vitesse de 12 250 km/h et un plafond de croisière 40 000-50 000 m au maximum. Le missile Zirkon a une portée de 1000 km, une vitesse de 9 800 km/h et un plafond de croisière 40 000 m.

La probabilité de détruire un navire de type de porte-avions par les deux types de missiles hypersoniques, en perçant la défense AA est de 88%. Ce qui signifie que, sur 100 missiles hypersoniques lancés, 88 perceront les défenses AA et détruiront leurs cibles. Dans le cas des Etats-Unis, si 11 missiles russes hypersoniques sont lancés contre les 11 porte-avions américains existants, seuls 1,3 missiles ne toucheraient pas les cibles. Cela signifie qu’il ne resterait aux américains que deux porte-avions non coulés, dont un endommagé, après la première salve de missiles hypersoniques russes. Pour la flotte américaine, cela signifie une catastrophe incommensurable.

Valentin Vasilescu