Je n’ai plus la popularité; alors il me reste la folie. « La toile de fond du macronisme, c’est une certaine honte d’être Français (Todd) ».

La conclusion est extrêmement sombre, tout comme le ton de la conférence. Le macronisme ? « Un moment d’hallucination collective des classes moyennes qui se sont racontées qu’un type jeune allait tout d’un coup mettre la France en lévitation« . La France ? « En grand état de risque, parce que ses classes moyennes sont assez méprisables moralement en ce moment, mais aussi parce que les gens qui sont aux commandes ne sont juste pas au niveau en termes de perception de l’Histoire« . Quant à la popularité en chute libre du chef de l’Etat, Emmanuel Todd ne se montre pas plus optimiste : « Si on unifie l’UMPS et qu’on l’appelle Macron, on obtient toujours la même chose. Macron est tout simplement en train de tomber dans la trappe où tous les autres sont tombés. Sauf que maintenant, revitaliser la comédie gauche-droite, ça va poser un problème ». En bref, les deux hommes partagent un prénom, et c’est à peu près tout.

https://www.egaliteetreconciliation.fr/Emmanuel-Todd-juge-Macron-un-puceau-de-la-pensee-elu-dans-une-hallucination-collective-52481.html