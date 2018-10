La Gaule et les eaux mystérieuses

La Gaule et le grand mystère des eaux et forêts

Les plus nombreuses et les plus populaires étaient les eaux courantes : sources, fontaines, ruisseaux et fleuves. Celles des flancs des Pyrénées ou des vallons de la Provence, des prairies du Morvan ou des clairières des Ardennes, vivaient également d’une vie divine, dont les guerres et les conquêtes humaines n’avaient point interrompu le cours.

Cette vie n’était pas la même pour toutes ces eaux. Leur nature sacrée variait à l’infini. Chaque canton se figurait à sa manière l’Esprit de sa source. Il fut homme pour les uns, et femme pour les autres : la « Fontaine » de Nîmes, Nemausus, était un dieu, comme aussi quelques-unes des sources thermales. Celles de Bibracte, de Bordeaux, de Cahors, étaient des déesses. L’Yonne, la Marne et la Seine ressemblaient à des matrones, et le Rhin à un patriarche. Ici, la source apparaît en jeune lutin, là en vieux Génie, plus loin en déesse accorte ou turbulente, ailleurs en mère-nourrice, grave et paisible. Souvent, elle ne représente qu’une seule divinité, ou, si l’on préfère, elle est engendrée par un dieu isolé. Mais souvent aussi, de même que deux ou trois « eaux-mères » se réunissent pour produire un ruisseau, l’homme adora sa fontaine sous la forme de dieux ou de déesses rapprochées, et ce furent tantôt des couples conjugaux ou fraternels, tantôt des groupes de nymphes, tantôt enfin deux ou surtout trois déesses, intimement unies dans une maternité commune. Chaque région de la Gaule, à cet égard, a pris ou gardé ses habitudes. Les indigènes de la Belgique la plus voisine du Rhin, les Ligures de la Provence et du Dauphiné, préfèrent le culte des « Mères » associées. Chez les Celtes, le dieu de la source, mâle ou femelle, accepte plus volontiers une existence solitaire. Il s’est maintes fois présenté en Aquitaine et au sud de la Loire sous le titre anonyme de « Tutelle » ou gardien du lieu, et on le trouve un peu partout sous celui de « Génie » ou « Esprit de l’endroit ».

Les grands fleuves étaient des espèces supérieures, plus sages et plus puissantes que les sources capricieuses des champs. Les Gaulois confiaient au Rhin leurs nouveau-nés pour qu’il les purifiât à leur entrée dans la vie, et c’était lui, connaisseur des plus intimes secrets, qui pouvait seul discerner les enfants issus d’une faute. Une dévotion particulière s’attachait aux sources de ces fleuves, humbles et mystérieuses origines de flots formidables : la fontaine de la Seine devint une déesse aimée et visitée entre toutes, et son renom et son influence s’étendirent bien au-delà du bois et du vallon où elle apparaissait pour la première fois. Peut-être la domination celtique a-t-elle eu précisément pour effet de propager la connaissance et l’adoration de certaines eaux et de certaines montagnes loin du lieu où elles commandaient tout d’abord.

Car la montagne demeurait une puissance très forte. Le puy de Dôme et le Donon, les monts isolés du Morvan, les pics ardus des Pyrénées, les crêtes qui menacent les routes des Alpes, les aimables collines de la France parisienne, les Garrigues pierreuses du Languedoc, et la montagne de Tardets dans la Soule, et le Cengle qui domine la vallée de l’Arc, hauteurs grandes ou petites, ligures, aquitaines ou gauloises, toutes avaient leurs dieux et leurs cultes.

D’autres dieux, enfin, continuaient à vivre dans les forêts. Peut-être les Gaulois ont-ils eu moins de ferveur que les Ligures à l’endroit des arbres solitaires ; peut-être se refusaient-ils à admettre qu’un seul chêne, à moins d’une volonté particulière, suffit à loger et à former un dieu. Les arbres ne les empêchaient pas de voir la forêt. Mais ils entouraient de la vénération traditionnelle les bosquets et les bois profonds, sanctuaires de puissances divines. Les Ardennes étaient regardées comme le vaste domaine d’une déesse, dont sans doute, pendant la nuit, on entendait bruire les chasses invisibles.

Source : Camille Jullian, Histoire de la Gaule, tome deuxième, pp. 84-86, éditions arbredor.com