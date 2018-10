Journée gauloise (I)

Le Gaulois, guerre et poésie (Camille Jullian)

Jeune, le Gaulois a appris des vers à l’école des druides. Chef de famille, il s’entoure de poètes, et se plaît à les écouter dans les festins et les campements. Les deux solennités périodiques de sa vie, le banquet et le combat, ne peuvent se passer de chants. S’il se bat bien, c’est pour être célébré à son tour. Il sait que sa gloire a besoin des bardes à venir. Au delà de l’instant présent, de celui où il chevauche et où il tue, il regarde vers un âge lointain où des paroles harmonieu­ses répéteront son nom dans les assemblées des hommes. À côté de l’immortalité que la nature donne à l’âme des vaillants, il comprend celle que la poésie assure au souvenir de leurs actions.

Lui-même est, suivant les heures, orateur, chanteur ou poète. C’est par le discours surtout qu’il impose sa volonté aux siens : il a la grandiloquence et l’iro­nie faciles. Il n’abandonne pas toujours aux bardes l’oeuvre de sa gloire. Avant le combat singulier, il entonne l’hymne à sa louange, il improvise la diatribe contre son adversaire. Quand les poètes latins voudront peindre le Celte dans la bataille, ils le montreront s’arrêtant devant son ennemi et chantant, en un chant d’orgueil, la gloire des siens et la sienne propre ; puis, changeant de ton, invec­tivant contre son rival en facéties injurieuses 1103, tour à tour comédien et tragé­dien, et toujours déclamatoire et gesticulateur désireux d’éblouir et de terrifier. Car l’esprit et la parole ne sont pas pour lui une manière de se divertir, mais des moyens de gouverner ou des armes de combat.