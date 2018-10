Eyes Wide Shut et les mystères de la globalisation

Isaïe et les aveugles (29, 10):

Soyez étonnés et soyez stupéfaits ! Aveuglez-vous et soyez aveugles ! Ils sont enivrés, mais non de vin ; ils chancellent, mais non par la boisson forte. Car l’Éternel a répandu sur vous un esprit de profond sommeil ; il a bandé vos yeux ; les prophètes et vos chefs, les voyants, il les a couverts. »

Kubrick est mort quatre jours après avoir terminé (vraiment terminé ?) ce film. Il est mort le 7 mars 1999, 666 jours d’après les conteurs, avant l’an 2001, celui de l’odyssée. Eyes Wide Shut s’est imposé immédiatement comme un testament réussi et donc mystérieux ; testament qui aura ennuyé certains et enchanté d’autres ; testament qui a suscité tout de suite des gloses savantes et symboliques, testament un peu triste aussi qui nous met nus et faibles face à la grisaille nocturne de cette vie. Gérard Brach nous avait dit – sans le voir – que ce film serait un conte. Il est vrai qu’il y a du conte, du conte initiatique même, du récit biblique aussi, et comme un parfum de grand mystère. En relisant Apulée – dans le film c’est Ovide qui est cité – aussi nous y avons trouvé, dans cette histoire surtout de Cupidon et de Psychè, toutes sortes de merveilles interprétatives, de visions propres des plus grands films de Kubrick, Lolita, 2001 et Shining. On va très loin surtout avec les yeux fermés, comme l’avait promis Isaïe.

Avant de voir le film, voyons l’affiche qui parle d’autre chose de ce dont parle le film ; du moins qui montre autre chose. Dans le film on nous montre surtout un homme qui erre dans la ville, traverse des événements importants, inexpliqués et symboliques ; sur l’affiche, c’est femme qui rêve en embrassant son mari, qui ouvre grand les yeux (les ouvre-t-elle grands fermés ou non, c’est la question) en se voyant dans un miroir. Le miroir la perturbe ou lui fait entrevoir un autre monde – ou d’autres hommes. On sait que miroir se dit aussi psychè, et que Psychè renvoie bien sûr à âme, esprit, psychologie, mais plus encore – on est dans un conte ! – à la légendaire Psychè qui, mariée à Cupidon, ne le connaît que la nuit, et l’ignore le jour – avant de se lancer à sa recherche pour le mieux retrouver – et le Voir. L’affiche montre en tout cas bien que comme Psychè nous pensons et nous regardons ailleurs – quand nous faisons l’amour. Le sexe n’épuise pas Eros et il n’épuise pas l’imagination non plus ; mais elle induit aussi que la femme prendrait le contrôle, fait qui n’est vrai ni dans la nouvelle ni dans le film.

Si elle le prend momentanément, c’est à son cœur défendant. On sait par contre le rôle que les miroirs jouent dans l’œuvre de Kubrick ; dans Shining, ils interviennent par exemple au moment des visions de Jack : le miroir du bar produit le barman comme le miroir des toilettes produit Grady. En commençant de faire l’amour devant le miroir, le mari joue le jeu, et c’est bien sûr la femme qui se regarde dans le miroir et veut se soumettre au règne des fantaisies.

Dans notre livre sur internet, publié en 2000, nous écrivions les lignes suivantes :

« Dans l’antiquité, les miroirs font partie des instruments des devins et de sorciers et ils sont présents dans toutes sortes de rites d’initiation… le miroir sert à enfermer les démons. Dans ses Hymnes Ronsard lui-même évoque « ceux qui enferment les démons dedans les miroirs »… le miroir est associé à l’époque baroque à l’imagination débridée, celle que nourrit l’ordinateur ou la télévision aujourd’hui : « mais jusques à-quand, mon âme, contempleras-tu les choses dans le miroir enfoncé de la vanité ? », écrivait le poète mystique – et baroque – Jean de Sponde.

La femme ainsi habitée par le miroir et comme mangée par son double se nomme bien sûr Alice. Son domaine est très yin finalement : elle est de la maison, de la salle de bains, de la chambre à coucher, du matelas. On la voit aussi dans sa cuisine la télé allumée. On ne la verra jamais errer seule dans la rue à la recherche d’une aventure, cela est réservée à l’homme. Du reste toutes les femmes sont prisonnières des logements dans ce film : les prostituées dans leur appart’ minable ou leur salle de bal, la morte dans sa morgue, la fille du millionnaire juif Nathanson (une allusion de Kubrick à sa propre mort ?) dans la maison de son père. Mais voyons cette rue où l’on erre comme un aveugle (comme on sait, Gérard Brach qui nous éclaira en un mot sur ce film, n’y descendait jamais).

« Nous tâtonnons après le mur comme des aveugles, et nous tâtonnons comme si nous n’avions pas d’yeux ; nous avons trébuché en plein midi, comme dans le crépuscule ; au milieu de ceux qui se portent bien nous sommes comme des morts (Isaïe, 59, 10). »

L’autre domaine est bien sûr cette rue où erre comme en enfer encerclé un mari déstabilisé aussi bien que souillé par la confession de sa femme. Le film de Kubrick est bien proche de son original, n’en déplaise à tous ceux – surtout les amateurs de complots – qui n’ont pas lu cet original. Le grand apport on le verra est le potentat corrompu et cool Ziegler (le maçon, le briquetier plutôt, en allemand).

Le personnage de Schnitzler, curieusement nommé Fridolin, est plus complexe, plus évolué que celui de Cruise, plus médecin si l’on veut. Cruise croise le pianiste, la prostituée, le phénoménal loueur de costumes (aussi extravagant dans la nouvelle), à nouveau le pianiste et ensuite pour le manoir du bal mystérieux, dont les extérieurs ont été pris à la demeure des Rothschild de Mentmore Towers.

Comme Alex, Cruise refera le même circuit dans la deuxième partie du film et comme Alex il essuiera échec sur échec, frustration sur frustration : prostituée malade et absente, pianiste enlevé et puni et remplacé par un drôle de réceptionniste travaillant dans l’hôtel Jason, belle inconnue morte et enfermée à la morgue.

Dans ces très belles lignes Bergson nous éclaire encore une fois sur le testament de Kubrick :

« On devine que les artifices usuels de la comédie, la répétition périodique d’un mot ou d’une scène, l’interversion symétrique des rôles, le développement géométrique des quiproquos, et beaucoup d’autres jeux encore, pourront dériver leur force comique de la même source, l’art du vaudevilliste étant peut-être de nous présenter une articulation visiblement mécanique d’événements humains tout en leur conservant l’aspect extérieur de la vraisemblance, c’est-à-dire la souplesse apparente de la vie. »

On a déjà de belles figures, de belles symétries : le miroir, la rue, le circuit, le lit. Rappelons que dans le livre d’Apulée sur les Métamorphoses Psychè part à la recherche de son époux, enfui alors qu’elle tentait… de le tuer, convaincue par les ratiocinations de ses deux sœurs aînées (symbole classique du développement antérieur et inférieur de l’âme). Mais le poignard avec une lampe allumée (éternelles lampes toujours si bien éclairantes chez Kubrick, de la Razzia à Eyes Wide Shut), reflétèrent ce visage merveilleux, qui était celui d’Amour. Cupidon devient alors Amour comme chez Schnitzler la belle femme nue donnée en sacrifice devient le sujet d’une adoration effrénée chez Fridolin. Cet aspect est malheureusement absent dans le personnage de Cruise, infiniment plus terne.

Voici les espaces déterminés – n’oublions pas la symétrie des deux demeures de riches en ville et à la campagne -. Le temps, c’est la Noël, célèbre fête païenne (et non plus chrétienne) de la consommation et des cadeaux. Le temps c’est aussi la nuit, et personne ne filme mieux la nuit que Kubrick, sauf peut-être Michael Mann. C’est la nuit transfigurée du génial musicien viennois Arnold Schonberg – qui inspira la musique du démonique musicien Leverkuhn de Thomas Mann. La nuit des démons, la nuit de Walpurgis de la tradition folklorique. La fête déchristianisée de Noël va retrouver ici le carnaval de février – sous la forme des redoutables masques vénitiens du bal masqué, si impressionnant avec son chant orthodoxe tordu et retourné et son cérémonial sommaire. Schnitzler lui adore le carnaval.

Mais l’action ?

Au début du film, Kubrick est peu prolixe et on ne peut plus explicite sur la mission des sexes : Kidman montre son cul, Harford cherche son fric (« have you seen my wallet ? »). C’est aussi le sujet de ce film qui en fourmille : la femme continue de vendre son corps un peu partout, l’homme continue de payer – et surtout de montrer qu’il peut et doit payer. Bill (argot de dollar, comme le rappelle le commentateur M. Kreider) donnera des pourboires, des extras, proposera de parler d’argent, etc. durant toute son odyssée nocturne et crade. Il est l’homme du cash qui n’emportera rien en partant (carry), se retrouvant même à deux doigts de tout perdre. En deux images impeccables, Kubrick aura résumé son rapport peu optimiste au sexe, à l’argent, au couple surtout.

Cette vision noire et désabusée est celle de Schnitzler de toute manière. Ce dernier a certainement décrit un Fridolin proche de lui, et bien de loin du pauvre Tom Cruise qui dégaine surtout son porte-monnaie. L’universitaire Sarah Moir écrit ainsi froidement les sales habitudes du docteur Schnitzler :

« Schnitzler had a rabid appetite for women, and a quantifiable one at that, due to meticulous diary entries. He kept a record of his orgasms experienced with his various mistresses.”

Kubrick a ainsi voulu un personnage moins retors, moins séduisant, moins tenté que le docteur de Schnitzler. La Vienne fin-de-siècle était sans doute bien plus avancée en décadence sophistiquée que le plus Illuminati des New York de 1999 ! Relisez max Nordau…

Sarah Moir toujours sur le rapport de Schnitzler aux vierges et aux femmes vierges et prostituées :

« Schnitzler preferred virgins; indeed as noted by Gay, “[H]e desperately wanted his mistress of the moment to be a virgin and would suffer spectacular anguish when it became apparent that she was not. » Also noted by Gay, Schnitzler believed that “[w]omen are untrustworthy…nearly all of them whores…”

En réalité on a l’impression que Schnitzler ressemble plutôt au Ziegler du scénario de Kubrick ! C’est le consommateur fin de siècle à la romaine (on pense à Sénèque ou Juvénal) : prendre, souiller, jeter. Le scénario d’ailleurs est plus proche qu’on ne croit de la nouvelle, parfois il y colle exactement : mêmes le message de menace des « supérieurs inconnus » est le même que celui de la traduction en anglais du livre.

Ziegler a donné du film une dimension Illuminati que tous les amateurs de conspirations ont apprécié : mais le sexe et le pouvoir n’ont rien de neuf, les esclaves sexuelles non plus, et Kubrick a traité le problème dans tous ses films ou presque, à l’époque romaine comme à l’époque des Lumières. Le lien va au-delà du social, c’est le lien d’Eros et Thanatos, du pouvoir et de la corruption.

Même la dimension satanique du personnage de Ziegler est latente dans l’univers de Schnitzler : nous voulons dire par là que le film a changé peu – et pour l’essentiel mal – du scénario. Voici ce que dit Mrs Moir de la Vienne Fin-de-siècle. On sait que cette fin de siècle fut comme écartelée comme dans un mauvais Visconti entre ses vices privés et ses vertus publiques !

« Adding to his self-analysis, Schnitzler manages to incorporate some telling revelations about fin-de-siècle Vienna, recognizing a “dualism, the dual presence of upper and under-world; the respectable, sober, rational, decorous, noble, possible even sublime exterior or façade and the vital or demoniacally pathogenic” in the period”.

Ce lien fatal entre le vice et la façade, sujet de tant de films italiens des années 70 (tous les Visconti, Lattuada, Bolognini) est le sujet bien sûr de Barry Lyndon, en partie aussi celui de Lolita. Il n’est bien sûr même pas moralisateur : Nabokov par exemple se moque de notre époque et ses interdits sexuels, qui sont beaucoup plus importants qu’à l’époque romaine ou à la Renaissance italienne, pour ne pas parler de la cour de certains rois de France.

Et cette idée de l’art païen immorale et de la culture au service du vice est parfaitement maîtrisée par Léon Bloy dans les lignes qui suivent :

« L’Art est un parasite aborigène de la peau du premier Serpent. Il tient de cette extraction son immense orgueil et sa suggestive puissance. Il se suffit à lui-même comme un Dieu et les couronnes fleuronnées des princes, comparées à sa -coiffure d’éclairs, ressemblent à des carcans. Il est aussi réfractaire à l’adoration qu’à l’obéissance et la volonté d’aucun homme ne l’incline vers aucun autel. »

L’art comme bête indomptée…

A l’époque de Schnitzler, on est déjà dans la Fin de l’Histoire, dans une forme d’entropie ennuyée qui est propre aussi au naturalisme – mais va hélas plus loin. Alors on s’amuse comme on peut. Bloy ajoute sur ce thème ces phrases terribles :

« On s’embête, osons le dire. On s’embête solidement, surabondamment et du haut en bas. On est épuisé de rengaines politiques ou littéraires. On a mal au cœur de tout ce qui faisait la vie morale de l’ancien monde, et l’immuable nature de l’homme s’acharne pourtant à solliciter de l’idéal. »

On est en 1900. Bonjour le monde moderne ! Ziegler – Pollack était un habitué de ce genre de rôle de grossium désabusé à la fin de sa vie, il l’a montré avec Kidman divorcée et avec Clooney – explique cyniquement et complaisamment dans sa salle de billard que la fille n’a eu que ce qu’elle méritait. Il relativise sa mort comme les romains relativisaient la mort d’un gladiateur ou les généraux français celle de leurs soldats (il en a fallu un million et demi tout de même). Ziegler est un libertin, un sadien avec de l’argent qui vient là pour donner une explication au bal masqué mystérieux de la nouvelle de Schnitzler. Incarne-t-il la face démoniaque de la mondialisation actuelle, l’élite hostile et Illuminati qui inquiète tous les conspirateurs du web, c’est une autre histoire. La mort brutale et peu expliquée de Kubrick n’a rien fait pour arranger les choses !

Mais citons Sade un peu pour rire :

Sur la postmoderne et nécessairement rebelle « Jeune Fille » :

« Jeunes filles trop longtemps contenues dans les liens absurdes et dangereux d’une vertu fantastique et d’une religion dégoûtante, imitez l’ardente Eugénie, détruisez, foulez aux pieds, avec autant de rapidité qu’elle, tous les préceptes ridicules inculqués par d’imbéciles parents. »

Sur la logique du viol – car on ne se refuse pas au conquérant quand on est naturelle :

« … Le premier mouvement de concupiscence qu’éprouve une jeune fille, est l’époque que la nature lui indique pour se prostituer, et sans aucune autre espèce de considération, elle doit céder dès que sa nature parle ; elle en outrage les lois si elle résiste. »

Sur l’art de traiter le pauvre, spécialité de la mondialisation :

« J’entends de toutes parts demander les moyens de supprimer la mendicité, et l’on fait pendant ce temps-là tout ce qu’on peut pour la multiplier. Voulez-vous ne pas avoir de mouches dans une chambre, n’y répandez pas de sucre pour les attirer. Voulez-vous ne pas avoir de pauvres en France, ne distribuez aucune aumône, et supprimez surtout vos maisons de charité : l’individu né dans l’infortune, se voyant alors privé de ces ressources dangereuses, emploiera tout le courage, tous les moyens qu’il aura reçus de la nature, pour se tirer de l’état où il est né, il ne vous importunera plus…»

Pasolini avait traité le problème dans les 120 jours de Sodome. Il le paya cher. Ce fut son dernier film, comme pour Kubrick d’ailleurs.

La critique avait alludé à l’allusion à l’antisémitisme latent contenu dans le texte de Schnitzler. Il y a la fraternité allemande (les voyous de Kubrick sont d’ailleurs tous des blancs dans la rue) qui menace Fridolin, l’allusion au judaïsme du jeune pianiste trop bavard, et bien sûr le bal masqué dont Fridolin est chassé. Le film ne retient pas cette ambigüité selon nous. Tom Cruise fait même – pour le dire crument – goy et bête. C’est le schmuck américain par excellence, le mâle moderne et blanc dans toute son inertie. Sa bêtise lui interdit de comprendre.

Ziegler pourrait jouer lui au contraire un rôle d’élite cosmopolite et rigolarde, aimable et protectrice (à la manière de certains hiérarques socialistes ?). Dans sa manière de traiter Bill paternellement, il nous rappelle ce mot d’esprit cité par Freud à propos d’un petit-bourgeois qui se croyait ami de Rothschild :

« Docteur, aussi vrai que Dieu m’accorde ses faveurs, j’étais assis à côté de Salomon Rothschild et il me traitait tout à fait d’égal à égal, de façon toute famillionnaire ».

Plus important, les allusions aux complots. Le coscénariste Frédéric Raphaël, qui nous semble avoir raconté beaucoup de bêtises, explique aussi que l’idée de la société secrète est venue « comme ça ». Or elle n’a bien sûr pas pu venir « comme ça » puisqu’elle est… dans la nouvelle de Schnitzler ! Dans la même page notre auteur parle même de comédie (le ressort comique du film est très présent), de société secrète et… de mystère ! Même le déguisement est grosso modo le même avec les moines et les nonnes, et le recyclage parodique et presque banal du cérémonial catholique romain !

Le ton comique de Kubrick se retrouve dans la répétition du quotidien, la description du rapport de Tom Cruise avec sa télé, sa bière, son football. Le réceptionniste charmant (un gay interprété subtilement par Alan Cummings), le grotesque personnage de la location de costumes sont tels quels dans le livre, et l’on a même les deux clients asiatiques un peu dingues – ils ont plutôt l’air de Français chez Schnitzler ! Ce dernier donne des prénoms français d’ailleurs à presque tous ces personnages féminins. Cela faisait chic, comme en Amérique aujourd’hui.

Le sujet d’Eyes Wide Shut est multiple. Il n’y a rien en ce film qui pèse ou qui pose… C’est l’œuvre ouverte de Kubrick par excellence. Il y a bien sûr l’idée de ma médiocrité intimiste et familiale ; l’idée d’un monde dangereux, avec ses règles et ses masques ; le lien subtil entre rêve et réalité (on ne sait jamais si l’on est, on est dans la maïa, le règne illusoire de ce monde flanchant) ; on a aussi l’idée d’un règne infernal tout prêt, tout proche, et dont notre médiocrité ne se doute pas ou qu’elle relativise.

She was just a hooker…

EWS sent quand même sa théorie de la non-transpiration. Une affaire est étouffée, comme dans 2001, et l’on ne veut pas la comprendre. Le prophète nous avait déjà mis en garde sur notre aveuglement volontaire en des temps détraqués, comme dit Hamlet.

« Et la vision de tout vous sera comme les paroles d’un livre scellé qu’on donne à quelqu’un qui sait lire, en disant : Lis ceci, je te prie ; et il dit : Je ne puis, car il est scellé ; et on donne le livre à celui qui ne sait pas lire, en disant : Lis ceci, je te prie ; et il dit : Je ne sais pas lire (Isaïe, 42, 11). »

Sinon bien sûr il reste la magie des images, le ton orange ou violacé, le temps de Noël (dans la nouvelle, on est pendant le carnaval), l’ambiance nocturne, tout suggère effectivement un conte de fées, avec ses règles, son héros sorti du home, ses adjuvants, ses opposants, ses monstres, et son dénouement après maintes péripéties.

En marge de ce conte il y a une présence de la pornographie, sans doute inutile quand il s’agit de l’orgie – encore une différence inutile d’avec la nouvelle -, un sacrifice humain (au bénéfice d’une élite sûre d’elle) et une grave crise de couple, dont on ne pense pas qu’il en réchappera.

Il y a eu trois lectures de ce film :

– La lecture optimiste, spiritualiste, presque platonicienne. C’est celle du fils Besançon qui célébrait dans Esprit une gentille et somme toute classique descente aux enfers suivie d’un réveil spirituel. Schnitzler parle aussi d’un réveil mais on sait que son couple avait divorcé avant l’écriture de son opus !

– Une lecture satanique, Illuminati, qui voit dans les élites une société secrète dangereuse pour notre santé, nos libertés et notre morale. Ce serait supposer (voir l’exemple de la France actuellement) que la population vaut mieux que ses élites. Il nous semble que l’ami de Montaigne, le jeune Etienne de La Boétie avait déjà répondu à la question il y a cinq siècles. On peut tout au plus évoquer la désormais banale banalisation du mal.

– Une lecture grise et réaliste : le couple bat de l’aile et il est trop limité intellectuellement et spirituellement (comme toute cette société désaxée et déchristianisée qui ne sait pas pourquoi elle fête Noël) pour se reprendre. Le dernier mot – qui sera hélas le dernier mot de Kubrick -, Fuck, est là pour en témoigner. Il n’y a rien dans le cinéma de Kubrick qui invite à l’optimisme depuis la fin de 2001. Le charme dur de Schnitzler vient aussi de cela : tout est vanité. Mais d’autres nous avaient prévenu il y a longtemps :

« Adieu la volupté, adieu les grâces, adieu les jeux et les ris. Tout s’enlaidit, se rouille, s’assombrit dans la nature ; plus de tendres nœuds, de commerce d’amitié, d’amour filial. Le désordre règne ; ce n’est plus qu’une dissolution générale, un affreux dégoût de tout ce qui entretient l’union et fait le charme de la vie.

C’est Apulée, l’auteur antique de Psychè et Cupidon.

Encore un mot sur un personnage ignoré dans le film : l’enfant. Ici on est aux antipodes des mutants visionnaires des grandes années, des enfants voyants et des joueurs comiques façon Lolita. On est face à une petite fille « comme toutes les autres » qui aime les contes de fées (Casse-noisette en l’occurrence), fait ses devoirs avec sa mère, mange mal, et brandit une poupée Barbie à la fin du film tout évoluant à côté d’inquiétantes boîtes de jeux nommés « magic circles » (en référence à la ronde du père ?).

Car le film – et là c’est un apport assez remarquable, qui a lui seul justifierait la transposition à Noël – se termine dans un magasin de jouet. On y parle de crise de couple, on y parle de baise, on en oublie l’enfant qui sort du champ et laisse tout en plan.

Patientons, on verra bien : mais quel marquant dernier film tout de même.

On finit avec Kleist et les psaumes :

« Mais le Paradis est bien fermé et le Chérubin derrière nous ; il faudrait faire le tour du monde pour voir si, de quelque manière, il ne serait pas de nouveau ouvert par derrière. »

27 Quand il disposait les cieux, j’étais là ; quand il ordonnait le cercle qui circonscrit la face de l’abîme,

28 quand il établissait les nuées en haut, quand il affermissait les sources des abîmes,

29 quand il imposait son décret à la mer, afin que les eaux n’outrepassassent point son commandement, quand il décrétait les fondements de la terre :

30 j’étais alors à côté de lui son nourrisson, j’étais ses délices tous les jours, toujours en joie devant lui,

31 me réjouissant en la partie habitable de sa terre, et mes délices étaient dans les fils des hommes.

David a vu Kubrick.