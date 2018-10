« Or maintenant c’est le besoin qui règne en maître et qui courbe l’humanité déchue sous son joug tyrannique » : Frédéric Schiller et le déclin de l’art à l’âge moderne

« Or la voix de celui-ci ne paraît nullement s’élever en faveur de l’art ; à tout le moins ne se fait-elle pas entendre en faveur de celui auquel mes recherches vont exclusivement s’appliquer. Le cours des événements a donné à l’esprit du temps une orientation qui menace de l’éloigner toujours plus de l’art idéaliste (Der Lauf der Begebenheiten hat dem Genius der Zeit eine Richtung gegeben, die ihn je mehr und mehr von der Kunst des Ideals zu entfernen droht…) Ce dernier a pour devoir de se détacher de la réalité et de se hausser avec une convenable audace au-dessus du besoin ; car l’art est fils de la liberté (die Kunst ist eine Tochter der Freiheit) et il veut que sa règle lui soit prescrite par la nécessité inhérente aux esprits, non par les besoins de la matière. Or maintenant c’est le besoin qui règne en maître et qui courbe l’humanité déchue sous son joug tyrannique (Jetzt aber herrscht das Bedürfnis und beugt die gesunkene Menschheit unter sein tyrannisches Joch. L’utilité est la grande idole de l’époque ; elle demande que toutes les forces lui soient asservies et que tous les talents lui rendent hommage (Der Nutzen ist das große Idol der Zeit, dem alle Kräfte frohnen und alle Talente huldigen sollen.)… Sur cette balance grossière le mérite spirituel de l’art est sans poids ; privé de tout encouragement, celui-ci se retire de la kermesse bruyante du siècle (verschwindet sie von dem lärmenden Markt des Jahrhunderts). L’esprit d’investigation philosophique lui-même arrache à l’imagination province après province, et les frontières de l’art se rétrécissent à mesure que la science élargit ses limites (und die Grenzen der Kunst verengen sich, je mehr die Wissenschaft ihre Schranken erweitert).

Diese Stimme scheint aber keineswegs zum Vorteil der Kunst auszufallen, derjeni-gen wenigstens nicht, auf welche allein meine Untersuchungen gerichtet sein wer-den. Der Lauf der Begebenheiten hat dem Genius der Zeit eine Richtung gegeben, die ihn je mehr und mehr von der Kunst des Ideals zu entfernen droht. Diese muss die Wirklichkeit verlassen und sich mit anständiger Kühnheit über das Bedürfnis er-heben; denn die Kunst ist eine Tochter der Freiheit, und von der Notwendigkeit der Geister, nicht von der Notdurft der Materie will sie ihre Vorschrift empfangen. Jetzt aber herrscht das Bedürfnis und beugt die gesunkene Menschheit unter sein tyranni-sches Joch. Der Nutzen ist das große Idol der Zeit, dem alle Kräfte frohnen und alle Talente huldigen sollen. Auf dieser groben Waage hat das geistige Verdienst der Kunst kein Gewicht, und aller Aufmunterung beraubt, verschwindet sie von dem lär-menden Markt des Jahrhunderts. Selbst der philosophische Untersuchungsgeist ent-reißt der Einbildungskraft eine Provinz nach der andern, und die Grenzen der Kunst verengen sich, je mehr die Wissenschaft ihre Schranken erweitert.

Source

Frédéric Schiller, Deuxième lettre sur l’éducation esthétique de l’homme, classiques.uqac.ca