Notre lecteur Alexandre nous écrit sur les latifundiaires…

Lors de mes études à la Sorbonne, un professeur d’Histoire Antique nous expliquait que l’on ne pouvait pas comprendre Rome sans aborder la question agraire : https://fr.wikipedia.org/wiki/Question_agraire_%C3%A0_Rome

En effet, la lutte des grands propriétaires terriens contre le reste des Latins et par-delà, le reste du monde est le moteur de l’histoire romaine.

C’est une lutte éternelle. J’ai lu récemment « la guerre civile en France 1958-1962 » et j’ai été frappé de constater comment, au delà des problèmes internes à l’Etat français, les grands propriétaires Pieds-Noirs sabotaient toute option viable.

Une autre lecture, sur l’éradication du paludisme en France, montre que les grandes propriétés étaient dans un état de négligence qui profitait aux moustiques et par là-même détruisaient la population et sa capacité de travail. Les propriétaires, eux, étaient à l’abri dans les villes ou des propriétés lointaines.

La mentalité latifundiaire, c’est l’inverse de la mentalité qualitative de l’artisan. Le maître de la latifundia brise ces mauvaises machines polyvalentes (et si peu productives) que sont les humains par la seule domination. Il n’y a pour ainsi dire pas de capital investi, surtout pas intellectuel, pas de calculs élaborés et bien sûr aucune notion de la pollution et des effets néfastes.

Petit rappel visuel de ce à quoi nous avons affaire :

https://www.youtube.com/watch?v=EoOdhKYj8Bc

Aujourd’hui nous vivons dans ce monde façonné par des mentalités simples (quiconque a travaillé en entreprise connaît la pauvreté intellecuelle de leurs dirigeants) qui n’ont aucune égard pour la salubrité de l’endoit où ils vivent puisqu’ils sont incapables de concevoir l’avenir, c’est-à-dire les conséquences de leurs actes.

En face, ces Bretons qui eux savaient où ils vivaient et qui étaient qualitatifs par la force des choses, se savaient supérieurs à ces gens-là (cf le texte récent sur les Indiens contemplatifs et la naissance de Detroit) mais ils se savaient aussi sans doute condamnés. C’est très bien dit ici : si l’on survit alors que l’on est riche, on est convoité, et si l’on est pauvre… C’est d’autant plus le cas que les latifundiaires sont dans une fuite en avant permanente, car ils ne voudraient surtout pas avoir à nettoyer ce qu’ils ont souillé. (Pour en avoir fréquenté, c’est littéralement le cas psychologiquement, ce sont des gens à qui il manque une ou plusieurs étapes dans la petite enfance). Ce qui explique leur impérialisme.

On ne se reproduit plus en Occident, exactement comme l’Empire Romaine subissait un déclin démographique grave. Lorsque vinrent les Francs, ils s’avérèrent tout aussi cupides que les Romaines (la nobless franque avait gardé nombre de villa, avec des milliers d’escalves).

Pourtant, Joseph Tainer (« l’effondrement des sociétés complexes ») nous rappelle qu’à l’échelle de l’humanité la société la plus courante est de l’ordre du clan ou de la tribu. Tout ceci ne sera-t-il qu’un grand cycle de plus ? Oui il y a l’Histoire, mais ça, le grand propriétaire latifundiaire, il s’en moque.

C’est bien là le problème.