D’Arbois de Jubainville, le druide et la résurrection

« La croyance à cette espèce de résurrection des morts est donc générale dans l’antiquité. Elle n’est pas une invention des druides, comme on pourrait le conclure de ce que disent César, Méla et Lucain : « Les druides, » raconte César, « veulent surtout persuader que les âmes ne meurent point, mais que des uns elles passent à d’autres après la mort ; ils pensent que c’est par cette croyance que principalement on excite le courage en ôtant aux hommes la crainte de la mort. » « Des doctrines enseignées par les druides à l’aristocratie, » écrit Méla, « une seule s’est répandue dans le peuple, elle a pour objet de rendre les Gaulois plus braves à la guerre ; cette doctrine est que les âmes sont éternelles et qu’il y a une seconde vie chez les morts. » « Suivant vous, » dit Lucain s’adressant aux druides, « les ombres ne vont pas au séjour silencieux de l’Erèbe, ni dans les pâles royaumes du profond Dispater ; le même esprit gouverne des membres dans un autre monde ; si vous savez ce que vous enseignez par vos chants, la mort est le milieu d’une longue vie. » Cette doctrine est une tradition qui remonte plus haut que le druidisme. »

Hubert d’Arbois de Jubainville

Les Celtes et les Hellènes – La civilisation des celtes et celle de l’épopée homérique

