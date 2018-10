Lecteurs cinéphiles, une pensée pour Srinivasa Ramanujan Alyangar, le grandiose génie hindou des maths

Lecteurs cinéphiles, une pensée pour Srinivasa Ramanujan Alyangar et le grandiose génie hindou des maths

Extraits du texte de Louis Pauwels (1960) :

« Une bourse lui est accordée pour le lycée de Kumbakonan, où il fait l’admiration de ses condisciples et professeurs. Il a quinze ans. Un de ses amis lui fait prêter par la bibliothèque locale un ouvrage intitulé : A Synopsis of Elementary Results in Pure and Applied Mathematics.

Cet ouvrage, publié en deux volumes, est un aide-mémoire rédigé par George Shoobridge, professeur à Cambridge. Il contient des résumés et des énoncés sans démonstration de 6 000 théorèmes environ. L’effet qu’il produit sur l’esprit du jeune Hindou est fantastique. Le cerveau de Ramanujan se met brusquement à fonctionner de façon totalement incompréhensible pour nous. Il démontre toutes les formules. Après avoir épuisé la géométrie, il attaque l’algèbre. Ramanujan racontent plus tard que la déesse Namagiri lui apparut pour lui expliquer les calculs les plus difficiles. À seize ans, il échoue à ses examens, car son anglais demeure faible, et la bourse lui est retirée. Il poursuit seul, sans documents, ses recherches mathématiques. Il rattrape d’abord toutes les connaissances dans ce domaine jusqu’au point où elles en sont en 1880. Il peut rejeter l’ouvrage de ce professeur Shoobridge. Il va bien au-delà. À lui seul, il vient de recréer, puis de dépasser tout l’effort mathématique de la civilisation – à partir d’un aide-mémoire, d’ailleurs incomplet. L’histoire de la pensée humaine ne connaît pas d’autre exemple. Galois lui-même n’avait pas travaillé seul. Il avait fait ses études à l’École Polytechnique, qui était à l’époque le meilleur centre mathématique du monde.

(…)

En 1913, on le persuade d’entrer en correspondance avec le grand mathématicien anglais G.H. Hardy, alors professeur à Cambridge. Il lui écrit et lui envoie par le même courrier cent vingt théorèmes de géométrie qu’il vient de démontrer. Hardy devait écrire par la suite :

« Ces notes auraient pu être écrites uniquement par un mathématicien du plus grand calibre. Aucun voleur d’idées, aucun farceur, fût-il génial, n’aurait pu saisir des abstractions aussi élevées. » Il propose immédiatement à Ramanujan de venir à Cambridge. Mais la mère s’y oppose, pour des raisons religieuses. C’est une fois de plus la déesse Namagiri qui va résoudre la difficulté. Elle apparaît à la vieille dame pour la convaincre que son fils peut se rendre en Europe sans danger pour son âme, et elle lui montre, en rêve, Ramanujan assis dans le grand amphithéâtre de Cambridge parmi des Anglais qui l’admirent.

À la fin de l’année 1913, l’Hindou s’embarque. Pendant cinq ans, il va travailler et faire avancer prodigieusement les mathématiques. Il est élu membre de la Société Royale des Sciences et nommé professeur à Cambridge, au collège de la Trinité. En 1918, il tombe malade. Le voici tuberculeux. Il rentre aux Indes pour y mourir, à trente-deux ans. À tous ceux qui l’approchèrent, il laissa un souvenir extraordinaire. Il ne vivait que parmi les nombres. Hardy va lui rendre visite à l’hôpital, et lui dit qu’il a pris un taxi. Ramanujan demande le numéro de la voiture : 1729. « Quel beau nombre ! s’écrie-t-il ; c’est le plus petit qui soit deux fois une somme de deux cubes ! » En effet, 1729 est égal à 10 au cube plus 9 au cube, et aussi à 12 au cube plus 1 au cube. Il fallut six mois à Hardy pour le démontrer, et le même problème n’est pas encore résolu pour la quatrième puissance.

L’histoire de Ramanujan est de celles que personne ne pourrait croire. Mais elle est rigoureusement vraie. Il n’est pas possible d’exprimer en termes simples la nature des découvertes de Ramanujan. Il s’agit des mystères les plus abstraits de la notion du nombre, et particulièrement des « nombres entiers ».