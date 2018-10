Une page mystérieuse et méconnue de l’Odyssée : Ulysse en espion chez Priam, Hélène en servante…

Lecteurs, une page stupéfiante de l’odyssée : Ulysse en espion chez Priam, Hélène en plein repentir et Ménélas réconcilié ! Qui croit avoir lu ces livres incomparables ? Merci à d’Arbois de Jubainville…

Après l’avoir préparé, Hélène ordonna de verser le vin, et elle parla ainsi :

– Atréide Ménélas, nourrisson de Zeus, certes, ceux-ci sont fils d’hommes braves, mais Zeus dispense comme il le veut le bien et le mal, car il peut tout. C’est pourquoi, maintenant, mangeons, assis dans nos demeures, et charmons-nous par nos paroles. Je vous dirai des choses qui vous plairont. Cependant, je ne pourrai raconter, ni même rappeler tous les combats du patient Ulysse, tant cet homme brave a fait et supporté de travaux chez le peuple des Troyens, là où les Achéens ont été accablés de misères. Se couvrant lui-même de plaies honteuses, les épaules enveloppées de vils haillons et semblable à un esclave, il entra dans la vaste ville des guerriers ennemis, s’étant fait tel qu’un mendiant, et bien différent de ce qu’il était auprès des nefs des Achéens. C’est ainsi qu’il entra dans la ville des Troyens, inconnu de tous. Seule, je le reconnus et je l’interrogeais mais il me répondit avec ruse.

Puis, je le baignai et je le parfumais d’huile, et je le couvris de vêtements, et je jurais un grand serment, promettant de ne point révéler Ulysse aux Troyens avant qu’il fût retourné aux nefs rapides et aux tentes.

Et alors il me découvrit tous les projets des Achéens. Et, après avoir tué avec le long airain un grand nombre de Troyens, il retourna vers les Argiens, leur rapportant beaucoup de secrets. Et les Troyennes gémissaient lamentablement ; mais mon esprit se réjouissait, car déjà j’avais dans mon cœur le désir de retourner vers ma demeure, et je pleurais sur la mauvaise destinée qu’Aphrodite m’avait faite, quand elle me conduisit, en me trompant, loin de la chère terre de la patrie, et de ma fille, et de la chambre nuptiale, et d’un mari qui n’est privé d’aucun don, ni d’intelligence, ni de beauté.

Et le blond Ménélas, lui répondant, parla ainsi :

– Tu as dit toutes ces choses, femme, comme il convient.

IV, 200-270