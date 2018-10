Remarques sur le coût de la vie en Amérique

C’est l’histoire du verre à moitié vide ou à moitié plaint (pardon, plein). Certains s’émerveillent de la performance US en matière économique, d’autres « tonnent contre », comme dirait Flaubert.

Michael Snyder évoque encore et toujours le coût de la vie prohibitif en Amérique. Selon mon ami Guido Preparata, qui est retourné y vivre (en Amérique), le coût de la vie est exorbitant, et cela est lié pour lui à l’endettement du pays, comme si la dette pesait de tout son poids sur cette pauvre humanité américaine, faisant monter le prix de tout. J’attends de lui un texte….

Snyder…

Plus nous approfondissons les chiffres fournis par la Social Security Administration, plus ils deviennent déprimants. Voici quelques exemples de leur site officiel…

-34% de tous les travailleurs américains gagnaient moins de 20 000 dollars l’an dernier.

-48% de tous les travailleurs américains gagnaient moins de 30 000 dollars l’an dernier.

59% de tous les travailleurs américains gagnaient moins de 40 000 dollars l’an dernier.

-68% de tous les travailleurs américains gagnaient moins de 50 000 dollars l’an dernier.

Pour le moment, le seuil de pauvreté fédéral pour une famille de cinq personnes est de 29 420 dollars, et pourtant environ la moitié des travailleurs de tout le pays ne gagnent même pas autant chaque année.

Tout d’abord, votre famille aura besoin d’un endroit où vivre. Surtout sur les côtes est et ouest, il est très difficile de trouver un logement habitable pour moins de 1 000 dollars par mois en 2018. Si vous habitez au centre du pays ou dans une zone rurale, les prix des logements sont nettement moins chers. Mais pour la grande majorité d’entre nous, supposons un minimum de 1 000 dollars par mois pour les coûts de logement.

Deuxièmement, vous devrez également payer vos factures de services publics et d’autres dépenses liées à la maison. Ces coûts comprennent l’électricité, l’eau, le téléphone, la télévision, Internet, etc. Je serai extrêmement conservateur et j’évalue ce montant à environ 300 $ par mois.

Troisièmement, chaque soutien économique aura besoin d’un véhicule pour se rendre au travail. Dans cet exemple, nous supposerons un revenu et un paiement de voiture de 200 dollars par mois.

Nous en sommes déjà à 1 500 dollars par mois. L’argent s’épuise rapidement.

Ensuite, les factures d’assurance devront être payées. Les primes d’assurance maladie sont devenues ridiculement chères ces dernières années et de nombreux régimes familiaux coûtent désormais plus de 1 000 dollars par mois. Mais pour cet exemple, supposons un paiement d’assurance maladie de seulement 450 dollars par mois et un paiement d’assurance automobile de 50 dollars par mois.

Bien sûr, votre famille devra manger et je ne connais personne qui puisse nourrir une famille de quatre personnes pour seulement 500 dollars par mois, mais allons-y avec ce nombre.

Nous avons donc déjà dépensé la totalité des 2 500 dollars, et il ne nous reste plus un centime pour rien d’autre.

Mais attendez, nous n’avons même pas encore pris en compte les taxes. Lorsque vous déduisez des impôts, notre famille fictive de quatre personnes a le vent dans les voiles tous les mois et aura besoin de beaucoup d’aide gouvernementale.

C’est la vie en Amérique aujourd’hui, et ce n’est pas beau.

Dans son article le plus récent, Charles Hugh Smith estimait qu’un revenu d’au moins 106 000 $ était nécessaire pour maintenir le style de vie de la classe moyenne en Amérique aujourd’hui. Cette estimation est peut-être un peu élevée, mais pas trop.

Pour chaque millionnaire de la Silicon Valley, il y a des milliers et des milliers de pauvres vivant dans des villes comme Huron, Californie…

Selon le Bureau de recensement américain, près de 40% des Hurons – et près de la moitié des enfants – vivent sous le seuil de pauvreté. C’est plus du double du taux de 19% enregistré dans l’ensemble du pays le mois dernier, ce qui est le plus élevé des États-Unis. La moyenne nationale est de 12,3%.