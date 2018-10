Siegfried et le dragon vus par Fulcanelli

Siegfried et le dragon vus par le génie de Fulcanelli

Fulcanelli nous dévoile quelques arcanes de la lutte contre le dragon. Pages glanées dans les Mystère des cathédrales, livre de chevet des éveillés. Vous vous référerez aux livres de Nicolas Bonnal sur le paganisme (au sens ésotérique) au cinéma.

« L’artiste a cheminé longtemps ; il a erré par les voies fausses et les chemins douteux ; mais sa joie éclate enfin ! Le ruisseau d’eau vive coule à ses pieds ; il sourd, en bouillonnant, du vieux chêne creux. Notre Adepte a frappé le but. Aussi, dédaignant l’arc et les flèches avec lesquelles, a l’instar de Cadmus, il transperça le dragon, il regarde ondoyer la source limpide dont la vertu dissolvante et l’essence volatile lui sont attestées par un oiseau perché sur l’arbre (pl. IV). »

Fulcanelli compareTristan et Thésée :

« Le mythe de Tristan est une réplique de celui de Thésée. Tristan combat et tue le Morholt, Thésée le Minotaure. Nous retrouvons ici l’hiéroglyphe de fabrication du Lion vert, — d’où le nom de Léonois ou Léonnais porte par Tristan, — laquelle est enseignée par Basile Valentin sous la lutte des deux champions, l’aigle et le dragon. »

Un peu de rappels :

« Ce combat singulier des corps chimiques dont la combinaison procure le dissolvant secret, a fourni le sujet de quantité de fables profanes et d’allégories sacrées. C’est Cadmos perçant le serpent contre un chêne ; Apollon tuant a coups de flèches le monstre Python et Jason le dragon de Colchide ; c’est Horus

combattant le Typhon du mythe osirien ; Hercule coupant les têtes de l’Hydre et Persée celle de la Gorgone ; saint Michel, saint Georges, saint Marcel terrassant le Dragon, répliques chrétiennes de Persée, tuant le monstre gardien d’Andromède, monte sur son cheval Pégase ; c’est encore le combat du renard et du coq, dont nous avons parlé en décrivant les médaillons de Paris ; celui de l’alchimiste et du dragon (Cyliani), de la remore et de la salamandre (de Cyrano Bergerac), du serpent rouge et du serpent vert, etc. »

Les saints chrétiens :

« Nombre de saints ont auprès d’eux le dragon agressif ou soumis, parmi lesquels nous pouvons nommer : Jean l’Evangeliste, Jacques le Majeur, Philippe, Michel, Georges et Patrice. Cependant, Saint Marcel est le seul qui touche, de sa crosse, la tête du monstre, dans le respect que peintres et sculpteurs, au temps passé, eurent toujours pour sa légende ».