La géopolitique en trois phrases (via le numide amer)

Vous avez ici le récent article de Tom Luongo, avec ce qui équivaut à une interprétation Mackinder/Grand Jeu :

« La politiques étrangère des USA et de la Grande Bretagne tend jusqu’à l’obsession, depuis plus d’un siècle, à empêcher l’alliance naturelle entre la base industrielle allemande et les vastes étendues russes de ressources naturelles, ainsi qu’avec les propres prouesses scientifiques et en ingénierie de la Russie.

Ces deux pays ne peuvent pas, dans aucune version d’un monde unipolaire dominé par la clique de Davos, être autorisés à former une alliance économique, et une alliance politique moins encore, parce que ce niveau de coordination et de prospérité économique va directement à l’encontre de leurs buts, qui sont d’abaisser le niveau des espérances de tous, en matière de ce que les humains peuvent accomplir. »