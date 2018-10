Brahmanes et kshatriyas (par Frithjof Schuon)

Brahmanes et kshatriyas (Frithjof Schuon)

Pour le brâhmana, — le type purement intellectuel, contemplatif, «sacerdotal», c’est l’immuable, le transcendant, qui est «réel»; il ne «croit», en son for intérieur, ni à la «vie» ni à la «terre»; il y a quelque chose en lui qui reste étranger au changement et à la matière; c’est là, grosso modo, sa disposition intime, sa «vie imaginative» si l’on peut dire, quelles que puissent être les faiblesses qui l’obscurcissent. Le kshatriya — le type «chevaleresque» — a une intelligence aiguë, mais tournée vers l’action et l’analyse plutôt que vers la contemplation et la synthèse; sa force réside surtout dans son caractère; il compense l’agressivité de son énergie par sa générosité, et sa nature passionnelle par sa noblesse, sa domination de soi, sa grandeur d’âme; pour ce type humain, c’est l’acte qui est «réel», car c’est l’acte qui détermine, modifie, ordonne les choses; sans l’acte, il n’y a ni vertu, ni honneur, ni gloire. Autrement dit, le kshatriya «croit» plutôt à l’efficacité de l’acte qu’à la fatalité d’une situation donnée : il méprise la servitude des faits et ne songe qu’à en déterminer l’ordre, à clarifier un chaos, à trancher des nœuds gordiens. Donc, de même que pour le brâhmana tout est «mouvant» et «irréel» sauf l’Éternel et ce qui s’y rattache, — la vérité, la connaissance, la contemplation, le rite, la voie, — de même pour le kshatriya tout est incertain, périphérique, sauf les constantes de son dharma : l’acte, l’honneur, la vertu, la gloire, la noblesse, dont dépendront toutes les autres valeurs.