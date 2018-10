Pouvoir US devenu fou. L’ultra-collaboration euro-américaine prépare-t-elle notre extermination ?

L’ultra-collaboration euro-américaine prépare-t-elle notre extermination ? « Les diplomates de l’UE ont déclaré à Asia Times que la décision américaine était un « choc » et « la goutte d’eau qui fait déborder le vase pour l’UE, car elle met en péril notre existence même, nous soumettant à une destruction nucléaire par missiles à courte portée », qui ne pourrait jamais atteindre le centre des Etats-Unis » (par le numide amer Hannibal Genséric).

Il est clair que la raison pour laquelle l’administration Trump s’est retirée du Traité sur les FNI est due, selon les termes de Bolton, à « une nouvelle réalité stratégique. » Le traité est rejeté comme un « traité bilatéral dans un monde multipolaire de missiles balistiques« , qui ne prend pas en considération les capacités de missiles de la Chine, de l’Iran et de la Corée du Nord.

Mais il y a un léger problème. Le Traité sur les FNI limite la portée des missiles de 500 à 5.000 km. La Chine, l’Iran et la Corée du Nord ne peuvent tout simplement pas constituer une « menace » pour les États-Unis en déployant de tels missiles. Le Traité sur les FNI n’est rien d’autre que le théâtre de guerre européen.

Il n’est donc pas étonnant que Bruxelles et les grandes capitales européennes aient été horrifiés.

Les diplomates de l’UE ont déclaré à Asia Times que la décision américaine était un « choc » et « la goutte d’eau qui fait déborder le vase pour l’UE, car elle met en péril notre existence même, nous soumettant à une destruction nucléaire par missiles à courte portée » , qui ne pourrait jamais atteindre le centre des Etats-Unis.

La raison « Chine » – que la Russie vend de la technologie de missiles de pointe à Pékin – n’est tout simplement pas suffisante en Europe, car la priorité absolue est la sécurité européenne. Les diplomates de l’UE établissent un parallèle avec la possibilité – qui était plus que réelle l’année dernière – que Washington puisse bombarder unilatéralement la Corée du Nord. La Corée du Sud et le Japon, dans ce cas, seraient des « dommages collatéraux » nucléaires. Il pourrait en aller de même pour l’Europe en cas d’échange de tirs nucléaires entre les États-Unis et la Russie.

Il va sans dire que l’abandon du FNI pourrait même accélérer la fin de toute l’alliance Occidentale de l’après-guerre, annonçant un remix des années 1930 avec une certaine vengeance.

Il n’est donc pas étonnant que les diplomates de l’UE, essayant d’apaiser leur malaise, reconnaissent qu’il s’agit en fin de compte de la Doctrine de la Domination Totale du Spectre et de la nécessité de faire fonctionner l’énorme complexe de surveillance militaro-industrielle américain.

Même si l’horloge se rapproche de minuit.

