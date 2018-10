Lecteurs ! Dernières nouvelles débiles en bref ! A recracher presto façon Simplet !

Une nouvelle taxe… sur les couettes et oreillers! L’hiver approche… « Et si j’achetais une nouvelle couette ou de nouveaux oreillers ? », vous dites-vous. Sachez que vous auriez dû le faire avant le 1er octobre car, depuis cette date, une éco-participation est désormais demandée pour mettre en place une filière de recyclage. Cette dernière concernera tout ce qui est rembourré (couettes, oreillers, sacs de couchages et coussins). Cette taxe vous coûte entre 5 et 15 centimes.

« L’ENA a affiché 2,8 millions d’euros de déficit en 2017, sur un budget total de 40,8 millions d’euros. La subvention de l’Etat ne suffit pas pour équilibrer les comptes, analyse le Parisien. « Si rien ne change, l’école, qui dispose encore d’une petite réserve pour éponger, fera banqueroute d’ici à 4 ans. »

De la liquidation, par la lépreuse technocratie des fous de Bruxelles, des contestataires partis populistes de droite comme de gauche !

Les procès faits à Mélenchon, Le Pen et Dupont-Aignan ne sont pas innocents. Ils ont été « scientifiquement » calculés pour tomber pile au moment des élections européennes, d’autant que Mélenchon en a fait un vote anti-Macron, donc fondamentalement anti-Union Européenne. Et je vais vous le prouver par un article publié ici même en 2012, lisez bien. Il s’agit d’une conférence organisée en 2012 par les banquiers et les technocrates de Bruxelles pour réduire la portée des populistes à néant. En 2012, donc voici déjà 6 ans. Depuis, ils ont mis en place un vrai cabinet noir pour analyser et attaquer les partis populistes de chaque pays par tous les moyens légaux possibles afin de les ridiculiser et/ ou les détruire par les médias…

