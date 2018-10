Mais où va-t-on donc ? Paul Volcker ex-patron de la FED dénonce AUSSI la ploutocratie !

L’ANCIEN GOUVERNEUR DE LA FED PARLE DE LA PRISE DU POUVOIR PAR LES PLOUTOCRATES !!!!

du 29 au 31 octobre 2018 : L’ancien gouverneur de la Fed, Paul Volcker, celui qui avait stoppé l’hyperinflation des années 70 en montant les taux d’intérêt, a donné une interview décapante au New York Times. A 91 ans, il n’a plus aucune raison de se taire d’autant qu’il a des problèmes de santé. Mais ce qu’il voit maintenant le révolte, littéralement. Je vous ai traduit quelques phrases clés qui résument bien tout ce que vous voyez dans cette revue de presse depuis 10 ans. Venant de Paul Volcker, de telles constatations sont sans appel.

« Nous sommes dans une situation catastrophique dans toutes les directions … Il n’y a plus de respect pour les institutions, pour le gouvernement, la cour suprême, pour le président, même pour la Fed, et c’est très mauvais. Il n’y a que les militaires qui sont encore respectés. Mais je ne sais pas comment vous pouvez diriger une démocratie quand plus personne ne croit à la gouvernance du pays …

Il n’existe pas de force sur cette terre qui peut résister de manière solide, année après année, aux milliers d’individus et aux millions de dollars dans le marécage de Washington » (allusion à la phrase clé de Donald Trump) « et les empêcher d’influencer les processus électoraux et législatifs … Nous avons développé une ploutocratie. On a un nombre considérable de gens très riches qui se sont convaincu qu’ils sont devenus riches parce qu’ils sont intelligents et constructifs. Et ils n’aiment pas le gouvernement et encore moins de payer des impôts »