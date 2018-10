Ecroulement catholique : pourquoi Bolsonaro est passé évangéliste (et les brésiliens avec)

Par Alexandre Delvalle, très bien inspiré contre la farce du monde antisystème

Outre l’insécurité, le second thème qui a fait le secret de l’ascension de Bolsonaro a été celui des valeurs chrétiennes-conservatrices : défense de la famille, refus de la théorie du genre, du mariage gay, de la tyrannie des minorités et de l’anticléricalisme de la gauche. D’une certaine manière, la vague «populiste» qui a porté Bolsonaro s’apparente à une «révolution conservatrice» qui précède et dépasse le candidat, lequel n’a fait que l’incarner, mais qui grandit dans la population depuis des années. Les masses de Brésiliens – bien plus conservateurs que l’on croit – qui ont voté en faveur de Jair Bolsonaro ont voulu dire non à l’excès de progressisme sociétal du PT qui leur semblait menacer les valeurs chrétiennes et familiales et qu’ils ont vu comme une diversion destinée à empêcher de répondre aux vrais défis : manque de croissance, pauvreté galopante, insécurité. Cet appel à défendre les valeurs chrétiennes, conservatrices et patriotiques n’est pas seulement porté par les militaires, la droite catholique et les classes moyennes-blanches du sud, mais aussi les 40% des chrétiens protestants-évangéliques du Brésil. Ces Eglises évangéliques, très prosélytes, qui ont convertis des millions de Brésiliens modestes ces dernières décennies, ont mis tout leur poids mobilisateur dans ces élections. Elles ont soutenu corps et âme Bolsonaro comme elles ont fait élire Donald Trump. On peut citer par exemple le Parti républicain brésilien (PRB), formation chrétienne-évangélique liée à la très puissante Église universelle du «royaume de Dieu», qui a mis tout son poids en faveur de «Jair». Ces églises évangéliques représentent aujourd’hui 35 % des Brésiliens. Leur vision du monde sont voisines de celles de l’aile évangélique du Tea Party américain. Leur exigence de retour de la morale familiale et leur «théologie de la prospérité», qui prend le contre-pied de la vieille «théologie de la Libération» gauchiste de l’Eglise brésilienne post-Concile chère au PT, a été largement prise en compte par le catholique Bolsonaro.