Kunstler : Il n’est pas exagéré de dire que le public américain se conduit comme un moi collectif comme une foule de zombies sillonnant un pays en ruines à la recherche d’un nombre décroissant de cerveaux dont ils pourraient s’emparer pour leur propre usage ; ils semblent même trouver un certain réconfort dans cette entreprise macabre, comme si les zombies effectuaient un service public méritoire en débarrassant la nation du plus grand nombre de cerveaux possible.

