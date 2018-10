lecteurs, lisez ce bel extrait d’Alexandre Delvalle sur le gros méchant Bolsonaro et le parti des travailleurs…

lecteurs, lisez ce bel extrait d’Alexandre Delvalle sur le gros méchant Bolsonaro et les travailleurs…

En matière de sécurité, Bolsonaro est encore plus clivant, lui qui propose de «faire la guerre au crime» en abaissant la majorité pénale de 18 à 17 ans, en permettant aux policiers de bénéficier d’une protection juridique s’ils tuent des suspects avec leur arme en service, en faisant qualifier de «terrorisme» les «invasions de propriétés rurales ou urbaines», puis en généralisant le droit au port d’armes et en facilitant la légitime défense, d’où son geste de campagne devenu fameux sur les réseaux sociaux : les index des deux moins pointés en signe de tir de révolver contre les voyous. Pour ce qui est de l’éducation, le candidat veut lutter contre l’endoctrinement marxiste et la «sexualisation précoce», en référence aux théories du genre et au cours d’éducation sexuelle promus dans les écoles par le PT. En août dernier, il avait convaincu des millions de Brésiliens en brandissant sur un plateau de télé le Guide du zizi sexuel de Zep en dénonçant ce «kit gay» distribué dans les écoles comme «une porte ouverte vers la pédophilie». En chrétien-conservateur, il a aussi promis d’opposer son veto à tout assouplissement de la loi sur l’avortement déjà restrictive puisqu’au Brésil, l’IVG n’est autorisée qu’en cas de viol, de risque pour la mère ou de malformation grave du cerveau du fœtus. Enfin, en proposant de « favoriser l’agrobusiness», donc la poursuite de la déforestation, il a également réussi à scandaliser les milieux environnementalistes. Toutefois, cet ennemi absolu de la corruption doit surtout son succès à sa probité, à son idée de former un «gouvernement de techniciens compétents et non-corrompus», à l’image de son futur ministre de l’économie, Paulo Guedes (diplômé de l’université de Chicago et disciple de Milton Friedman). D’où également sa proposition de rendre impossible les nominations de politiciens à la tête de grandes compagnies, comme cela était le cas lorsque les anciens présidents Lula et Roussef nommaient des ministres de la culture à la tête d’industries minières…

Mais aussi :

Le secret de la victoire de Jair Bolsonaro tient en fait au rejet massif du «parti-Etat» (PT) mis en place dès les années 1990 par Lula et Roussef, et dont le rival de Bolsonaro, Fernando Haddad (PT), était l’héritier. Ce vaste mouvement de «dégagisme» a poussé dans les rues des millions de Brésiliens déterminés à empêcher à tout prix la victoire de Haddad. Les millions de Brésiliens de toute catégorie sociale qui ont manifesté ces dernières semaines aux cris de «PT Fora» («le PT dehors»), reprochent au parti et à ses figures son hyper-corruption; sa «complicité avec le Crime», qui fait du Brésil un des pays les plus violents du monde ; son étatisme et son fiscalisme, qui ont découragé les entreprises et paupérisé le pays ; son hostilité envers les valeurs chrétiennes et la famille traditionnelle, et sa complicité avec les Narco-Etats (Bolivie), les organisations terroristes (FARC colombiennes) et les derniers Etats communistes Continent (Cuba, Vénézuéla). Jair Bolsonaro n’a d’ailleurs jamais manqué une seule occasion de rappeler que l’ex-présidente Dilma Roussef (PT) fut elle-même dans sa jeunesse une cadre du mouvement terroriste «Grupo Vanguardia», et qu’elle participa à la guérilla non pas en «réaction» à la dictature militaire mais en militante révolutionnaire pro-cubaine. Un de ses anciens compagnons de guérilla, Fernando Gabeira, l’a souvent rappelé…

ET ENCORE :

Souvent présenté comme un parti de gauche «respectable», quasi social-démocrate, le Parti des Travailleurs, mélange de théologie de la Libération (gauche tiers-mondiste catholique) et de marxisme-révolutionnaire trotskisant, n’est en réalité ni un parti «modéré» de centre-gauche ni un mouvement irréprochable. Au départ, l’idée du PT consistant à faire sortir les gens de la pauvreté partait d’une bonne intention et cela explique qu’une partie de l’Eglise et nombre de personnalités respectables l’aient rejoint. Mais une fois arrivé au pouvoir, Lula montra un autre visage, plus idéologique et oligarchique, lorsque la fraction la plus radicale l’emporta. Évènement curieusement jamais évoqué dans la grande presse en Europe, Ignacio Lula Da Silva, le créateur du PT, actuellement emprisonné et présenté de ce fait comme une victime, est lui-même un militant de la première heure de la gauche radicale-révolutionnaire et un admirateur de modèle castriste cubain. C’est dans cet esprit qu’il fonda, en 1990, avec Fidel Castro, le «Forum de Sao Paulo», l’une des plus grandes organisations politiques révolutionnaires d’Amérique latine, sorte d’«internationale» rouge qui rassemble Etats et organisations rouges et qui a des contacts avec des entités narcoterroristes communistes comme les FARC colombiennes ou le MIR chilien.

Français.rt.com