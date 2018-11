Orlov encense Poutine

Au terme de son dernier mandat, il peut presque entièrement se reposer sur ses lauriers. L’armée russe a été réarmée et testée au combat en Syrie, liquidant quelque 85 000 terroristes sur une période de trois ans. Les nouveaux systèmes d’armes russes, certains déjà déployés, d’autres en production, feront en sorte que les Américains ne rêveront plus jamais de lancer une première frappe nucléaire. Sous sa direction, l’économie russe a doublé à plusieurs reprises, a survécu aux sanctions occidentales et se développe régulièrement sur une nouvelle voie, un peu plus autarcique, avec ses nouveaux partenaires commerciaux, beaucoup plus amicaux. Le Trésor russe regorge de lingots d’or, il n’est pas grevé par la dette et le budget fédéral est en excédent. Les réserves d’énergie ne cessent de croître et le secteur des exportations agricoles établit de nouveaux records. Toutes les tentatives américaines d’isolement international de la Russie sont, comme Obama aurait pu le dire, « en lambeaux ». Le gouvernement russe s’affaire à mettre en œuvre les ordres spécifiques de Poutine pour augmenter l’espérance de vie et le niveau de vie des Russes…