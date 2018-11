ORLOV ET LA TROUILLE US (ici le teuf-teuf russe)

ORLOV ET LA TROUILLE US

Trump a de quoi s’inquiéter. Il mène des batailles commerciales avec la moitié du monde. Son gouvernement se noie dans la dette tout en faisant de son mieux pour ignorer la question des passifs futurs non capitalisés. Wall Street est à deux doigts d’anéantir tout ce que Trump pourrait prétendre avoir accompli en tant que président. Ses « alliés démocratiques », les Saoudiens, sont en train de découper des gens vivants dans leurs ambassades alors qu’il s’inquiète des ventes d’armes perdues et de la perte de quelque 1 000 milliards de dollars d’argent saoudien investi aux États-Unis. Son propre pays est en état de guerre civile froide qui pourrait facilement devenir chaude. Ses anciens alliés – la Turquie, l’Allemagne, la Corée du Sud, le Japon – rêvent de gazoducs russes ou attendent avec impatience que l’un d’eux soit achevé. (Le Japon est un cas particulièrement intéressant : sa dépendance à l’énergie nucléaire est presque terminée, et pour rester industrialisé, il aura besoin de gaz russe devant être livré via la Corée du Nord et la Corée du Sud.) L’armée américaine est équipée d’armes obsolètes et impuissantes (Tomahawks, Patriots, flotte de porte-avions) ou nouvelles mais inutilisables (F-35), subit une épidémie de suicides militaires et une pénurie de recrues suffisamment aptes à servir.