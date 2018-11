Découvre, lecteur, le mystère du dieu Janus, le dieu des portes, à la clé, au bâton. Crise du Vatican ? « Ils reviendront ces dieux que tu chéris toujours ». Et c’est avec Ovide dans le texte le plus sacré qui soit, les Fastes…

https://fr.wikisource.org/wiki/Les_Fastes_-_I

Mais comment parlerai-je de toi, Janus à double forme? [1, 90] la Grèce n’a aucune divinité qui te ressemble. Dis-nous donc pourquoi, seul des immortels, tu vois en même temps ce qui est devant toi et ce qui est derrière. Tandis que, mes tablettes à la main, je roulais ces questions dans mon esprit, une lumière éclatante se répandit dans ma demeure, [1, 95] et, soudain, je vis paraître devant moi le saint, le merveilleux, le double Janus! Immobile de stupeur, je sentis mes cheveux se dresser d’épouvante; un froid subit glaça mon coeur. Le dieu, tenant dans sa main droite un bâton, une clef dans sa gauche, [1, 100] m’apostrophe en ces termes: « Rassure-toi, chantre laborieux des jours; je vais répondre à tes demandes; prête une oreille attentive à mes discours. Autrefois (car je suis chose antique), autrefois on m’appelait chaos; tu vas voir à quelle époque lointaine remontent mes récits. [1, 105] Cet air diaphane et les trois autres éléments, le feu, l’eau, la terre se tenaient ensemble et ne faisaient qu’un tout; mais ces natures hétérogènes n’ayant pu rester longtemps unies, brisèrent leurs liens et se disséminèrent dans l’espace. Le feu monta vers les régions supérieures, au-dessous se répandit l’air, [1, 110] au centre s’établirent la terre et les eaux; c’est alors que, cessant d’être une masse informe et grossière, je repris le corps et la figure d’un dieu. Maintenant même, je garde quelques traces de cette confusion primitive: je suis le même par devant et par derrière; [1, 115] mais il est une autre raison de cette singularité de ma figure; en te l’apprenant, je t’apprendrai quel est mon pouvoir. Tout ce que tes yeux embrassent, les cieux, l’Océan, les nuages et la terre, c’est à ma main qu’il est donné de les fermer ou de les ouvrir; c’est à moi qu’on a confié la garde de cet univers immense; [1, 120] c’est moi qui le fais tourner sur ses gonds. Si je permets à la Paix de sortir de mon temple, asile où elle sommeille, les chemins s’aplanissent devant elle, et elle y marche en liberté; et, si je cesse de retenir la guerre sous d’inébranlables verrous, le monde est bouleversé, inondé de carnage. [1, 125] Je veille aux portes du ciel avec l’aimable cortège des Heures; Jupiter ne peut entrer ni sortir sans moi: c’est pour cela qu’on m’appelle Janus.