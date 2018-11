GOETHE (conversations, toujours avec notre Eckermann) et les « gens du peuple » : « Cher ami, lorsque mes sens agités menacent de prendre sur moi trop d’empire, l’image de cette femme simple apaise aussitôt leur tumulte. Heureuse créature ! Elle parcourt d’un pas égal le cercle étroit de son existence, voit avec calme un jour succéder à l’autre, entend le bruit mélancolique des feuilles qui tombent, et n’a pas d’autre pensée, si ce n’est que l’hiver s’approche. »

On retrouve un passage identique dans cette célèbre lettre de l’Oberman de Senancour :

« Accident éphémère et inutile, je n’existais pas, je n’existerai pas: je trouve avec étonnement mon idée plus vaste que mon être; et, si je considère que ma vie est ridicule à mes propres yeux, je me perds dans des ténèbres impénétrables. Plus heureux, sans doute, celui qui coupe du bois, qui fait du charbon, et qui prend de l’eau bénite quand le tonnerre gronde! Il vit comme la brute? Non: mais il chante en travaillant. Je ne connaîtrai point sa paix, et je passerai comme lui. Le temps aura fait couler sa vie; l’agitation, l’inquiétude, les fantômes d’une puérile grandeur égarent et précipitent la mienne. »

