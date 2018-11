Senancour et la fin des voyages… vers 1800

Senancour et la fin des voyages…

Si les Anacharsis, les Pythagore, les Démocrite vivaient maintenant, il est probable qu’ils ne voyageraient pas; car tout est divulgué. La science secrète n’est plus dans un lieu particulier; il n’y a plus de mœurs inconnues, il n’y a plus d’institutions extraordinaires: il n’est plus indispensable d’aller au loin. S’il fallait tout voir par soi-même, maintenant que la terre est si grande et la science si compliquée, la vie entière ne suffirait ni à la multiplicité des choses qu’il faudrait étudier, ni à l’étendue des lieux qu’il faudrait parcourir. On n’a plus ces grands desseins, parce que leur objet devenu trop vaste, a passé les facultés et l’espoir même de l’homme; comment conviendraient-ils à mes facultés solitaires, à mon espoir éteint?