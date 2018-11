Censure sur le web en Europe : un lecteur québécois nous écrit (ici, Ennemi d’Etat).

Je suis désolé pour vous.

Au printemps, l’Union européenne a adopté un règlement général sur la protection des données. En conséquence, les journaux en ligne québécois ,canadiens et américains ne sont plus accessibles dans les pays de l’Union européenne.

Par contre, les journaux en ligne des pays faisant partie de l’Union européenne sont accessibles au Québec. Il y a plusieurs journaux en ligne européens qui sont payants mais ça, c’est un autre problème.

Ce qui est drôle dans cette affaire d’accès refusé, c’est que mes correspondants russes m’ont bien écrit, eux, qu’ils pouvaient consulter les journaux en ligne québécois et américains sans problème. Et même ceux de l’Union européenne. Mais il est vrai que la Fédération de Russie est devenue beaucoup plus libre que les pays de l’Union européenne laquelle ressemble de plus en plus à une sorte d’Union Soviétique 2.0 dont le Politburo est situé à Bruxelles.

