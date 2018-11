Vous avez dit Bizarre ? Le bal masqué Illuminati de l’UNICEF (mais pourquoi se gêner ?) confirme que la source (du fric et de la morale), elle rit !!!

Au cœur du bal masqué Bizarre organisé par l’UNICEF en 2018

Aperçu du symbolisme effrayant qui se dégage du bal masqué annuel de l’UNICEF, auquel assistent des célébrités et des socialistes fortunés.

L’UNICEF représente les Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). Sa mission est de “répondre aux besoins des enfants et des femmes des pays en voie de développement”. Apparemment, une autre mission est d’organiser des bals masqués effrayants mettant en vedette des célébrités vêtues de costumes sataniques.

Le 25 octobre, l’UNICEF a tenu son bal masqué annuel à Clifton’s Republic à Los Angeles et c’était bizarre. Alors que l’objectif annoncé de l’événement est de recueillir des fonds pour les enfants, un bref coup d’œil au symbolisme qui entoure la fête suggère un autre objectif : célébrer la culture tordue de l’élite occulte. En effet, l’événement mettait en vedette des célébrités et des fêtards dans un décor inspiré de Eyes Wide Shut (un film sur des orgies à base de rituels magiques dans les sociétés secrètes élitistes)… pour aider les enfants.

Selon le site officiel :

Le bal masqué de l’UNICEF est l’événement philanthropique emblématique de l’UNICEF Next Generation. Des invités masqués, vêtus de leurs plus beaux apparats, dansent toute la nuit pour célébrer et soutenir le travail de l’UNICEF qui sauve des vies. Plus de 800 leaders, innovateurs, célébrités et mécènes émergents du monde entier assistent chaque année au bal masqué de l’UNICEF.

Le bal masqué

Tout comme la plupart des grands événements hollywoodiens, le bal de l’UNICEF est précédé d’un événement qui se déroule sur un tapis rouge où d’illustres invitées se pavanent avec leurs talons Louboutin, leurs robes Versace et… des masques sataniques. Tout cela pour les enfants affamés, bien sûr.

Le couturier August Getty est venu à la fête en ressemblant à un super-héros satanique que j’ai surnommé Goatman. L’inscription “les enfants d’abord” derrière lui sont plutôt inquiétants.

Getty était également présente au bal de l’an dernier. Voyons voir si son masque était moins satanique.

Getty posant avec un des organisateurs de l’événement du bal masqué de l’Unicef en 2017. Elle veut vraiment avoir l’air d’une diablesse à cette fête.

Lydia Hearst portait une robe avec une croix inversée claire et saillante – le symbole principal associé au satanisme.

Et non, ce n’est pas une “coïncidence”.

Voici une photo qui figure sur son compte Instagram.

Lydia Hearst est l’arrière-petite-fille du magnat des médias William Randolph Hearst – l’un des hommes les plus puissants et influents du IXXè siècle. C’était un membre éminent de l’élite occulte. Voici quelques citations à son sujet :

“William Randolph Hearst Jr. était un franc-maçon 33ème degré et un homme très puissant dans le monde des médias.”

– B. Huldah, The JFK Files “Illuminatus William Randolph Hearst a beaucoup aidé Anton LaVey. Son Avon Publishing publia sa Bible satanique en 1969 (elle fut publiée pour la première fois en décembre 1969). Depuis lors, il aurait fait l’objet de plus de 30 impressions. Le livre suivant de LaVey, The Satanic Rituals, a également été publié par Hearst Avon en 1972. Il parle du pouvoir que les sacrifices sanglants confèrent au magicien. Les journaux de Hearst lui ont également fait de la publicité.”

– Fritz Springmeier, The Illuminati Formula to Create a Mind Control Slave

Compte tenu de ces faits, la croix inversée a désormais un sens.

Prêt à rencontrer les autres invités ?

Renee Olstead portait un masque vénitien qui figurait dans le film Eye Wide Shut de Stanley Kubrick.

Capture d’écran du film Eyes Wide Shut.

Le plancher est un damier qui est en fait un motif ritualiste maçonnique.

Les invitations à l’événement présentent un dessin dualiste sous l’œil qui voit tout.

Une courte vidéo faisant la promotion du bal de l’an dernier a quelque peu provoqué des frissons. Elle commence avec des images d’enfants dans les pays en voie de développement. Puis, de la musique est jouée alors que nous voyons de riches socialistes boire et danser déguisés en démons.

Une bien étrange combinaison.

Le photomaton de l’an dernier.

Un site internet effrayant

Un coup d’œil sur le site officiel de l’événement montre clairement qu’il est inspiré à 100% par l’élite occulte et ses rituels. Le site vous accueille avec cette image.

Des yeux qui clignent bien flippants – le symbole classique d’un seul oeil.

L’onglet “Tenue” du site web est en fait une page d’intérêt avec des images qui sont censées inspirer les fêtards. Le thème de cette année était “Surréalisme post-moderne”. Cependant, en regardant les images qui ont été sélectionnées, il y a clairement un thème plus spécifique qui est actif : L’élite occulte. On dirait sérieusement une méga-édition des Images symboliques du mois trouvées sur le site Vigilant Citizen (la source de l’article, ndlr).

Une capture d’écran de la page Pinterest de l’UNICEF. Les yeux et l’esprit monarque dominent le symbolisme partout.

Plus bizarre encore, la page Pinterest de l’UNICEF présente plusieurs photos du bal masqué de 1972 organisé par Hélène De Rothschild. Il y a quelques années, j’ai publié un article sur cet événement, expliquant en quoi il s’agissait d’un “plan” aux yeux du symbolisme de l’élite occulte actuelle.

La page Pinterest créée par l’UNICEF présente de multiples photos du bal masqué des Rothschild, dont celle d’Hélène de Rothschild portant des ramures gigantesques.

Ici, elle est toute vêtue de son costume. Comme c’est charmant.

Tout comme les fêtes “modernes” de l’élite occulte, le bal des Rothschild mêlait subtilement le “surréalisme” au satanisme et à des allusions de cannibalisme.

La fête mettait en vedette des cadavres fictifs sur la table du souper.

Et plein de bébés démembrés. Une organisation comme l’UNICEF devrait-elle s’inspirer d’un tel événement ?

Le deuxième mets du menu est “Imbroglio de cadavres exquis”. Les élites ont un certain penchant pour le cannibalisme.

Voici d’autres images présentées sur la page Pinterest de l’UNICEF.

Tilda Swinton dans une séance photo effrayante. Tel qu’expliqué dans cette édition de SPOTM, l’ensemble de la séance photo était rempli d’images MK Ultra.

Cette création d’Alexander McQueen (le designer occulte préféré de l’élite) est 100% en lien avec le contrôle mental de type “Monarch”.

Dans cette édition de SPOTM, j’ai expliqué comment ce défilé de mode, qui s’est déroulé dans une salle d’opération factice, était entièrement consacré au symbolisme MK Ultra.

La page Pinterest présentait également cette publicité Gucci qui est fortement inspirée par le symbolisme occulte connu sous le nom de la Main des Mystères.

Une photo bizarre de John Podesta présentant la Main des Mystères.

En bref, la page de l’UNICEF dit essentiellement : “Nous adhérons pleinement à la culture tordue de l’élite occulte”. Certains pourraient dire : “Tout va bien, tant que c’est pour les enfants”. L’UNICEF fait-elle vraiment tout cela pour les enfants ?

Programme de l’UNICEF

Alors que l’objectif de base de l’UNICEF était de fournir une aide d’urgence temporaire aux enfants victimes de la Seconde Guerre mondiale, c’est devenu un élément permanent du système des Nations Unies quelques années plus tard. Depuis lors, sa mission a progressivement changé, abandonnant le rôle de sauver les enfants d’une mort certaine pour celui de “défenseur de leurs droits”.

Les critiques de l’UNICEF affirment que l’agence et Bellamy ont contribué à la crise en se concentrant sur les causes politiques et en détournant l’UNICEF de son “activité principale” d’assurer la survie des enfants. Richard Horton, rédacteur en chef de la prestigieuse revue médicale The Lancet, a publié un éditorial cinglant qui qualifie la réalisation de Mme Bellamy de “honteuse”. L’”approche fondée sur les droits” de Mme Bellamy (qui met l’accent sur les “droits” des enfants plutôt que sur leur simple survie physique), a également été dévastatrice pour les enfants, dont environ 10 millions meurent de causes évitables avant l’âge de cinq ans chaque année, a dit Mme Horton. La mise en œuvre par l’UNICEF de sa vision des “droits de l’enfant” est également vulnérable aux critiques. En fait, le Plan stratégique à moyen terme de l’UNICEF est davantage un projet d’ingénierie sociale selon des lignes féministes radicales. Le plan stipule que “l’UNICEF plaidera en faveur de réformes juridiques et de l’adoption de politiques et de programmes qui amélioreront la condition des filles et des femmes tant dans la famille que dans la société”.

– Wendy McElroy, UNICEF’s ‘Rights’ Focus Is All Wrong

Alors que l’organisation se “dissimule” sous le masque de l’amour et de la charité, son vrai visage a été révélé par d’innombrables controverses impliquant arnaques, corruption, enfants, etc.

L’UNICEF a souvent été critiqué pour avoir empêché des millions d’orphelins d’être adoptés par des familles en occident. D’autres groupes affirment que l’UNICEF est devenu le partenaire de certaines des organisations de type “planning familial” les plus célèbres du monde en matière de “distribution de contraceptifs, de prestation de services d’avortement et de stérilisation”.

En 2014, l’Association des médecins catholiques du Kenya a accusé l’UNICEF d’avoir mené un “exercice secret de stérilisation massif” lorsqu’un agent anti-fertilité a été découvert dans le vaccin antitétanique administré à 2,3 millions de filles et de femmes.

En février 2018, l’UNICEF a admis ne pas avoir protégé les enfants victimes d’abus sexuels commis par le personnel des Nations Unies.

L’agence des Nations Unies pour l’enfance a reconnu les insuffisances de son aide humanitaire aux enfants qui prétendent avoir été violés et abusés sexuellement par des soldats de la paix français en République centrafricaine. Une déclaration de l’Unicef des Pays-Bas est la première reconnaissance publique de l’incapacité récente de l’agence à apporter son soutien à certaines des victimes d’abus présumés commis par des soldats de la paix dans ce pays africain. Elle intervient alors que le secteur de l’aide et l’ONU font l’objet d’un examen de plus en plus minutieux en raison de leurs manquements dans la gestion de leurs agissements sexuels internes par leur propre personnel. L’Unicef a été chargée de superviser l’aide apportée aux enfants qui ont déclaré avoir été maltraités par des soldats de la paix.

– Le Guardian, Unicef admits failings with child victims of alleged sex abuse by peacekeepers

En mars 2018, l’UNICEF a signé les “Directives techniques internationales sur l’éducation sexuelle”qui demandent aux enfants de pouvoir “décrire les réactions des hommes et des femmes à la stimulation sexuelle” et “résumer les éléments clés du plaisir sexuel”. Certains groupes ont accusé l’UNICEF de vouloir “sexualiser les enfants”.

Un groupe de femmes manifestant au bureau de l’UNICEF près de l’ONU le 30 mars.

Le document promeut également l’idée que l’“identité du genre” d’une personne peut ne pas correspondre à son sexe biologique. L’UNICEF veut qu’on explique cela aux enfants dés la maternelle, en faisant valoir qu’ils devraient “réfléchir à ce qu’ils pensent de leur sexe biologique en rapport avec leur genre”. Cela devrait-il vraiment être une priorité dans le monde d’aujourd’hui ?

Pour conclure

Cet article a passé en revue des célébrités paradant dans des cornes du diable et des croix inversées à l’eugénisme social dans les pays en voie de développement. Le lien entre ces deux mondes séparés est clair : l’élite occulte. Alors que, sous couvert de charité, un programme très spécifique est mis en œuvre dans les pays les plus pauvres du monde, cette même organisation organise des fêtes inspirées par les bals pseudo-sataniques des Rothschild.

Tout ce que vous avez à faire est de relier les points pour comprendre qui se cache vraiment derrière cette mascarade.

Source: Vigilant Citizen, le 30 octobre 2018 – Traduction Nouvelordremondial.cc