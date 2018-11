«France, France, sans toi le monde serait seul» Nicolas Bonnal vous régale les sonnets de Gabriele d’Annunzio en l’honneur de la France !

Votre

Gabriele D’ANNUNZIO.

I

Ont-ils haussé l’éponge âcre au fer de la lance

contre sa belle bouche ivre du Corps très Saint?

La Croix sans Christ, qui souffre au-dessus de son sein,

n’est que la double entaille acceptée en silence.

Mais son œil est plus clair que la claire Provence,

mais son cœur est plus doux que le printemps messin.

Elle oint de sa douceur la force qui la ceint,

elle noue à ses pieds percés la patience.

Et le vent du combat et l’or du jeune jour

et les avrils non vus et l’amour de l’amour

et les chants non chantés vivent dans son haleine.

La bandelette pure à son front est un feu

blanc qui conduit les morts. Et l’on voit sur la plaine

tomber de son manteau la grande ombre d’un dieu.

II

Ô face de l’ardeur, ô pitié sans sommeil,

courage qui jamais n’écartes le calice,

force qui fais avec tes chairs ton sacrifice

et ta libation avec ton sang vermeil!

Sur quel bûcher, sous quel signe, pour quel réveil,

à quel Avent ta foi chantait dans le supplice?

Plus haut que l’alouette à l’aube du solstice,

on vit soudain ton cœur bondir vers le soleil.

Car tout entière en toi lève la bonne race.

Là-bas, d’entre les neuf preux sourit à ta grâce.

mâle, par les barreaux de l’arme et Duguesclin,

Tu as communié, dans ta sainte vêture,

Sous l’espèce du sol. Mais, couronné de lin,

ton front semble souffrir d’une étoile future.

III

France, France la douce, entre les héroïnes

bénie, amour du monde, ardente sous la croix

comme aux murs d’Antioche, alors que Godefroi

sentait sous son camail la couronne d’épines,

debout avec ton Dieu comme au pont de Bouvines,

dans ta gloire à genoux comme au champ de Rocroi,

neuve immortellement comme l’herbe qui croit aux bords de tes tombeaux,

aux creux de tes ruines,

fraîche comme le jet de ton blanc peuplier,

que demain tu sauras en guirlandes plier

pour les chants non chantés de ta jeune pléiade,

ressuscitée en Christ, qui fait de ton linceul

gonfanon de lumière et cotte de croisade;

«France, France, sans toi le monde serait seul»

IV

Et voici le printemps de notre amour.

Exulte dans ton sang et jubile au bout de ta douleur,

quand même tu n’aurais à cueillir d’autre fleur

que le héros jailli de la racine occulte.

«Sonnerai l’olifant», dit l’Ancêtre. O tumulte

de tes chênes! O vent de l’immense clameur!

Hauts sont tes puys, tes vaux profonds. On meurt, on meurt;

et chacun de tes morts dans ta beauté se sculpte!

Entendez le signal, combattants, combattants,

À mes prises aux corps comme aux ceps le printemps,

Comme aux poignées les fers, les bannières aux hampes.

Roland le comte sonne; et tout en est fumant,

et en saigne sa bouche, en éclatent ses tempes.

«Frappez, Français, frappez! C’est mon commandement.»

5 mars 1915,

par Gabriele d’Annunzio