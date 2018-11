Impôts à têtes multiples et viols au-dessus d’un nid de cocus : comment le Français se fait plumer dans la joie et dans la bonne humeur des TV

L’astuce consiste à déguiser l’impôt en bienfait social, comme par exemple l’impôt sur le sucre (Sarkozy), la journée pour les vieux, etc., etc. Bref, l’art de dépouiller les gens tout en souplesse en leur disant que c’est pour le bien du pays, de l’environnement, de leur santé, de leur famille, pour les jeunes, les chômeurs, les handicapés, les migrants, etc.

Seul problème, là, le Ras-le-Bol se manifeste de manière brutale, il suffit de voir les commentaires véhiculant la rage des gens sur les réseaux sociaux, sans même parler du mouvement spontané du 17 novembre prochain qui consistera à bloquer le pays en mettant le gilet jaune (obligatoire) sur le parebrise. Pourquoi pas ?

Mais voici encore un autre projet de taxe: imposer tous les cadeaux de fin d’année ET les tickets restaurants ET les avantages obtenus via les comités d’entreprise ET les tickets vacances.

Là ce n’est plus la technique du voleur chinois mais une agression en plein jour, et vous mettez la paix sociale en grave danger, sans même parler de l’acceptation de payer des impôts.

Voici donc une liste qui, évidemment, n’est pas complète, mais cela vous donne une bonne idée de ce qui est en train de se passer en ce moment sous vos yeux (dans votre porte-monnaie):

– Impôt sur la voiture déguisé en taxe pétrolière soi-disant pour sauver la planète

– Impôt 2 sur la voiture via le contrôle technique qui va devenir plus sévère dès 2019, ce qui va priver au moins 300.000 pauvres du droit d’utiliser leur voiture (qu’ils mangent de la brioche, pardon, qu’ils s’achètent une Zoe électrique à 20.000 euros). De notre lecteur Xybar qui nous dit « La France risque de devenir la Grèce« . Euh, non: la France est déjà la Grèce. « De nouvelles normes antipollution encore plus sévères entreront en vigueur en 2019. Les moteurs les plus anciens risquent d’être recalés au contrôle technique. En 2019, « ces contrôles antipollution vont faire mal, notamment pour les propriétaires de diesel qui ont retiré leur filtre à particules ou pour ceux qui possèdent un modèle de 2007 qui n’a roulé qu’en ville. » Pierre Chasseray, délégué général de 40 millions d’automobilistes, résume ainsi au Parisien les nouvelles normes du contrôle technique qui vont entrer en vigueur le 1er janvier prochain. L’opacité des fumées ainsi que plusieurs polluants recrachés par les pots d’échappement vont être passés au crible par les garagistes. Les professionnels de l’automobile estiment que les moteurs les plus anciens ne passeront plus le contrôle. 15 % des propriétaires de voitures diesel pourraient être obligés de passer la contre visite, estime le magazine L’Argus. Déjà, en mai, le contrôle technique avait évolué : plus de points de contrôle et un prix augmenté. L’annonce avait provoqué une ruée vers les centres de contrôle juste avant la date fatidique. Le même rush pourrait bien se répéter à la fin de l’année.« , lire ici le Midi Libre.

– Impôt 3 sur la voiture via la limitation à 80 Kmh ce qui va multiplier le chiffre d’affaires des radars par 10 au moins…

– Projet d’impôt de 1 euro sur chaque vente par corresspondance soi disant pour « raviver les centre villes », LoL, lire ici les Echos pour le croire.

– Taxe sur les vélos avec une carte grise

– Projet de taxe sur le sel, via les produits « trop salés«

– Taxe sur les oreillers, matelas et couettes, ou Impôt sur le sommeil

– Projet de taxe sur les entrées en ville

– Projet de taxe sur les Tickets Restaurant

– Projet de taxe sur les Tickets Vacances

– le timbre postal de base passe à 1 euro en 2019

– Projet de taxe sur les cadeaux de fin d’année offerts aux salariés, lire ici le JDD: « Chèques vacances, tickets restaurant… Les aides de votre comité d’entreprise vont-elles être taxées? Dans le cadre du débat sur le budget de la sécurité sociale, un amendement propose de revoir la fiscalité des aides délivrées aux salariés par les comités d’entreprise. Les professionnels du tourisme s’en inquiètent.«

– (les Suisses ont un projet d’impôt sur les places de parking qu’une entreprise donne à ses salariés, à mon avis un député En Marche va bientôt le proposer aussi en France, question de semaines)

Bref, à ce rythme de vol globalisé et institutionnalisé, la Révolution Française 2.0 n’est plus très loin. Il suffit d’une étincelle.

PS: Un article de l’AFP a montré que 30% des Français ne peuvent plus se chauffer convenablement en raison de la baisse de leur pouvoir d’achat: « Limiter son chauffage pour réduire ses dépenses, c’est la réalité vécue par près d’un tiers (30%) des Français, selon des chiffres publiés par le médiateur national de l’énergie, deux jours avant le début de la trêve hivernale. Par ailleurs, près d’un Français sur dix (9%) affirme avoir eu des difficultés à régler certaines factures d’énergie et 15% disent avoir souffert du froid dans leur logement l’hiver dernier, selon les premiers résultats de ce baromètre.

Depuis le début de l’année, les prix du gaz naturel et du fioul, deux énergies très utilisées pour le chauffage, ont augmenté du fait de la remontée des cours du pétrole. En conséquence, les tarifs réglementés du gaz, appliqués à environ 4,6 millions de foyers et révisés mensuellement, ont connu une hausse constante ces derniers mois, avant de reculer de 0,5% en août dernier« , lire ici l’article complet.

