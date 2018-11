https://www.maurizioblondet.it/in-francia-invece-tutto-bene-come-in-germania/

Macron una ne fa e una ne pensa. Come saprete, lui l’anti-fasci-razzista , è riuscito a lodare il maresciallo Pétain, il capo del governo di Vichy, collaborazionista con Hitler, suscitando proteste internazionali. Praticamente, ogni volta che apre bocca, sbotta in qualche involontaria provocazione. Usa spesso parole inventate , distorte (croquignolet), gergali da teppista (”bordel”, “pognon de dingue”) o enigmatiche (“essence c’est pas bibi”). A giudicare dai social media, contro di lui monta una rabbia popolare, condita di insulti e di disprezzo, per le sue riforme economiche.

Dagli ultimi sondaggi: l’84% dei francesi non hanno più alcuna fiducia che Macron alzerà il loro potere d’acquisto. Il 72% pensa che il proprio potere d’acquisto è diminuito dalla sua elezione, solo il 6% dice che è aumentato. Dalle “riforme” del governo, ad averci guadagnato è lo 0,01 per cento degli ultraricchi (circa 5 mila signori) che hanno intascato, in riduzioni di tasse e varie misure “pro-mercati”, 1,27 miliardi di euro, il che fa 250 mila euro a persona. E il ministro de conti pubblici Gérald Darmanin ha avuto la faccia di dichiarare che “questo è il contrario del governo dei ricchi” – e in fondo ha ragione, è il governo degli ultra-ricchi.