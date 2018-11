Chute impériale : Ugo Bardi et le retour du moyen âge

Donald Trump représente bien le point de vue des élites. Il semble comprendre (ou, du moins, sentir) dans quelle direction le vent souffle et ce qu’il fait, en plus de se vanter avec exagération, c’est d’essayer de transformer l’économie parasitaire impériale des États-Unis en une économie nationale autonome. Ce n’est pas une tâche facile et Trump pourrait bien échouer dans sa tentative. Mais l’histoire n’échoue jamais : les empires suivent toujours un cycle de croissance et d’effondrement, ce n’est qu’une question de temps.

Donc, l’empire américain est destiné à disparaître, mais que va-t-il se passer après sa chute ? Très probablement, nous verrons une situation ressemblant à celle de la chute de l’empire romain, quand il n’y avait pas de ressources pour construire un autre empire de la même taille. L’Europe est revenue à une époque de villes et de mini-États indépendants. De nos jours, beaucoup de gens semblent penser que la disparition des combustibles fossiles entraînerait un retour du Moyen-Âge. Cela peut arriver : les grandes organisations ont besoin de beaucoup d’énergie pour fonctionner et, en plus, notre civilisation sera durement touchée par le réchauffement climatique. Il peut en résulter une fragmentation des entités politiques actuelles, un retour aux États-nations ou même un retour aux cités-États. Il n’y aura pas d’autre empire mondial et Donald Trump pourrait être, sinon le dernier empereur, du moins le dernier à diriger un empire aussi grand que l’empire américain actuel.

Le retour au Moyen-Âge pourrait être évité, du moins en partie, si l’humanité investissait une partie des ressources restantes dans la construction d’une infrastructure énergétique basée sur les énergies renouvelables, mais, à l’heure actuelle, il semble que ces ressources seront gaspillées dans une nouvelle série de guerres pour les ressources. Et ainsi de suite, c’est le grand cycle de l’Histoire qui va de l’avant. Les humains luttent, se battent et se querellent, mais les meilleurs efforts des souris et des hommes n’aboutissent à rien lorsqu’ils essaient de garder les choses comme elles sont et comme elles ont été. La seule chose qui ne change pas dans l’histoire, c’est que les choses changent toujours.

Ugo Bardi

http://lesakerfrancophone.fr/donald-trump-pourrait-il-etre-le-dernier-empereur-du-monde