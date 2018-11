Vladimir Orlov et la défaite assurée de la monade américaine (extraits)

Les sanctions économiques américaines à l’encontre de la Russie ont été si inefficaces, voire bénéfiques à certains égards, forçant la Russie à remplacer les importations par une production nationale et à rechercher des partenaires commerciaux plus amicaux.

Dans le domaine militaire, la Russie s’est efforcée d’invalider les efforts déployés par les États-Unis pour s’équiper et se positionner afin de pouvoir lancer une « première frappe nucléaire réussie », concept manifestement erroné, car tout déclenchement d’une guerre nucléaire serait une défaite automatique pour toutes les parties en conflit, qu’elles y soient ou non parties prenantes. Les nouveaux missiles russes sont en cours de déploiement et, avec eux, la destruction mutuelle assurée est à nouveau assurée, puisqu’il n’existe aucune technologie, même au stade de la conception, pour les intercepter ou les neutraliser.

En ce qui concerne la guerre conventionnelle, les coups de mentons et la posture de l’OTAN le long de la frontière russe peuvent sembler provocateurs, mais il s’agit en réalité d’acheminer des fonds vers le complexe militaro-industriel, et non de préparer la guerre. Aucun des deux camps n’est le moins du monde susceptible de lancer une invasion quelconque. Si la Russie décide d’ajouter des territoires, comme les parties historiquement russes de l’Ukraine, elle le fera pacifiquement, par un référendum populaire, comme elle l’a fait pour la Crimée.

Les objectifs militaires de la Chine sont beaucoup moins ambitieux que ceux de la Russie. Oui, elle peut lancer quelques missiles nucléaires sur les États-Unis, mais elle s’est surtout équipée pour invalider définitivement les affirmations des États-Unis qui prétendent pouvoir étendre leur protection à leurs alliés dans la région – Japon et Corée du Sud. Le talon d’Achille de la Chine est la route maritime qui l’approvisionne en pétrole, c’est pourquoi elle a consacré tant d’énergie à la sécurisation de la mer de Chine méridionale et pourquoi elle a été si désireuse de conclure des accords d’approvisionnement à long terme avec la Russie.

La Chine est économiquement dépendante du commerce avec les États-Unis, mais elle s’est efforcée de diversifier ses relations commerciales. Le Parti communiste étant fermement aux commandes et l’Armée populaire de libération étant commandée directement par le Parti communiste, la Chine sera probablement en mesure de maintenir la stabilité politique, en dépit de difficultés extrêmes qui pourraient être infligées par l’arrêt complet des échanges commerciaux avec les États-Unis.

La Chine possède également une sorte d’arme nucléaire économique : plus de 1000 milliards de dollars de dettes en bons du Trésor américain. S’ils étaient vendus en masse sur le marché, cela réduirait à néant la capacité des États-Unis à continuer de financer leurs énormes déficits budgétaires et commerciaux, qui ne cessent de s’aggraver, détruisant ainsi leur capacité à continuer à payer pour leur complexe militaro-industriel et sabordant leur empire tentaculaire avec ses 1000 bases. Il est peu probable que la Chine fasse exploser cette arme d’un seul coup, mais elle l’utilisera probablement par quelques détonations à petite échelle, afin de ramener les États-Unis à la raison.

Ainsi, ni la Chine, ni la Russie n’ont grand-chose à craindre des États-Unis en dépit de sa belligérance militaire et économique, qui augmente avec le désespoir de sa classe dirigeante – ou devrais-je dire de ses propriétaires. Voyez-vous, les États-Unis ne sont pas tant un pays qu’un country club : c’est une affaire de membres seulement, tandis que tous les autres, qu’ils soient nés dans le pays ou invités, sont les bienvenus pour servir l’oligarchie tant qu’ils demeurent utiles. Après cela, ils sont libres de mourir dans la rue comme des clochards.

Et l’oligarchie a toutes les raisons d’être extrêmement inquiète. Sa richesse est principalement libellée en argent. En retour, la valeur future de l’argent dépend du niveau futur de l’activité économique, qui à son tour dépend de l’accès à l’énergie qui rend l’activité économique possible. Cette énergie provient principalement des combustibles fossiles. Oui, il s’agit toujours de pétrole : pas de pétrole, pas d’industrie, pas d’argent, et beaucoup d’oligarques hystériques et en colère !

Quelques pays disposent encore de très importantes réserves de pétrole, dont la Russie. C’est le plus grand exportateur d’énergie au monde et elle continue d’accroître ses réserves de pétrole en explorant de nouvelles parties de son vaste domaine. L’avenir énergétique de la Russie est assuré. Elle dispose des réserves nécessaires pour continuer à produire et à exporter des hydrocarbures pendant encore quelques décennies. D’ici là, pour se sevrer des combustibles fossiles, elle devra commencer à construire une douzaine de centrales nucléaires par an. Ce ne sera pas un problème : Rosatom construit actuellement trois usines en Russie, une mini-centrale flottante de 70 MW, ainsi que des usines en construction ou en projet en Turquie, au Belarus, en Iran, en Égypte, en Inde, en Hongrie, au Bangladesh, en Chine et en Finlande. La Russie possède la maîtrise du cycle du combustible nucléaire et traite environ la moitié du combustible nucléaire dans le monde. Elle dispose de réserves d’uranium suffisantes pour durer quelques siècles. Ensuite, il faudra trouver comment construire des usines capables de brûler du plutonium en toute sécurité (ce qui n’est pas une mince affaire, mais il leur reste encore quelques siècles pour y parvenir).

Dans l’intervalle, la Russie préférera de loin acheminer son pétrole et son gaz vers la Chine, qui est proche et amicale, plutôt que vers les États-Unis, qui sont éloignés et hostiles. Une fois la fête du schiste terminée, les États-Unis vont une fois de plus devenir affamés d’importations d’énergie, mais sans personne vers qui se tourner. Si ce pays semble désespéré et agit de façon dangereuse maintenant, attendez-vous qu’il le soit encore plus face à la fois à une pénurie d’argent et à une pénurie d’énergie !

Pour l’instant, les États-Unis peuvent se sentir désespérés, mais au moins ils ne sont pas suicidaires. Certains généraux américains ont déclaré publiquement qu’ils désobéiraient à des ordres illégaux, comme celui de lancer une frappe nucléaire préventive.

Il est évident que les États-Unis sont en train de perdre. Son élite dirigeante et les oligarques qui la soutiennent doivent être maîtrisés avant qu’ils ne causent des dommages indicibles, et le pays doit être contraint d’accepter un changement de cap dramatique : réduire sa dimension militaire, rapatrier toutes ses troupes, mettre son économie en mode survie et concentrer tous ses efforts sur le remboursement des dettes internationales.