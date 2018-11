Le poilu selon Bernanos (la Grande peur…)

Le poilu selon Bernanos : « Elle a créé, sous le nom de Poilu, un type de héros, on peut dire grotesque, sinon abject, tiré par ses presses, dès le mois d’août 1914, à un nombre si énorme d’exemplaires que le stock ne s’en épuisera plus. Le soldat citoyen, jobard et raisonneur, l’insurgé patriote, sorti tout vif d’un chapitre des Misérables, terreur de Guillaume, des hobereaux, du militarisme prussien, champion du Progrès, tel à peu près que Barbusse l’a décrit dans son colossal pensum, avec – en outre, et sans doute à l’intention des dames – le ricanement du voyou sentimental, l’optimisme imperturbable du bon électeur qui sait que le ministre a l’œil, et qui croit dur comme fer aux chiffres fournis par les statistiques… »

